港网络论坛六记者赴法报道当地罢工骚乱 被法国警方驱散时四人受伤

香港网络论坛“高登讨论区”日前派出六名记者到法国采访“黄背心”示威罢工。自5日晚上起，记者多次在Facebook专页进行网上直播。

“高登讨论区”6日在Facebook页面发文，称有四名记者在采访期间受伤，两人被当地警方投掷的“突围弹”伤及手脚，其中一人需要到医院求医，从小腿取出“突围弹”碎片；一人中胡椒喷雾后被警员踢伤，另有一人逃离时脚部扭伤。

据香港01报道，香港入境处就此事件回应称，得悉事件后，已即时透过外交部驻港特派员公署（公署）、中国驻法兰西共和国大使馆（大使馆）及香港旅游业议会（旅议会）了解情况。入境处表示至今并未接获港人求助，会继续与公署、大使馆及旅议会保持密切联系，留意事态发展。

“突围弹”又名“刺痛弹”（sting grenade），是警方通常用于人群控制的进攻性手榴弹，弹内一般放有约100个细小橡胶球，在爆炸时橡胶球四散，被击中的人会有刺痛感觉，有时亦会加入催泪气体或胡椒喷雾，以加强震慑力。

突围弹可造成严重伤害，如失明及手脚严重创伤，因此有明确的使用规则，例如需贴近地面发射。法国是欧洲唯一一个警队使用突围弹控制人群的国家，有人权组织估计自“黄背心”示威爆发以来，已有17人被突围弹击中致盲，并有最少三人手部重创需截肢，因此要求法国总统马克龙禁制使用。