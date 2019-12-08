传激进分子有意骑劫香港今日游行 5000港警候命防暴力事件

民阵今日（8日）在港岛区发起区议会选举后第一次大型游行，多个社交媒体一直流传游行会再次演变成大型警民冲突，估计蔓延至其他地方，甚至有网民鼓吹以落单警员作为施袭目标，警方经评估后认为有一定风险，不排除会有暴力示威者中途“骑劫”游行，已部署至少5000警力戒备，加上近200名特警配合，装甲车及水炮车亦会随时增援，日前访京的“一哥”邓炳强，今日乘凌晨机赶返坐镇，主持大局。消息指，游行期间警方会尽量低调及克制，但如遇到恶意挑衅，必要时会出手维持治安，以确保市民安全及公众利益得到保障。

据《星岛日报》报道，民阵发起的“国际人权日”游行由下午3时开始，由维园中央草坪出发至遮打道行人专用区，游行自获得警方不反对通知书后，外界一直透过不同渠道呼吁众人和平参与，但有小部分网民或社交媒体，日前鼓吹激进行动，包括提醒身处九龙或新界区的“勇武派”留在区内行动，以免前往港岛遭“一网打尽”。社交媒体更流传今日游行会演变成冲突，讯息内容提及“旺角有大战，暴徒已摆出砖头预备做武器”，估计示威者在旺角再次就地取材，向警方投掷砖头，扔汽油弹，甚至“点名”以多条街道作为“战场”，提醒收到讯息人士今日切勿前往旺角，也呼吁通知其他亲友，以免殃及池鱼。

另外，更有网民“妙想天开”，研究最近天气转冷，弃用火魔法而转用“水攻”，有人甚至放话表示，警员穿上全副防暴重装在寒天下戒备，如采取“水攻”会令“他们冻伤”，甚至有人扬言加入尿液或白花油，相信暗示射向警员，循体温及卫生展开攻击。

消息称，警方经评估后，预料今日出席游行人士有一定数目，甚至会“逼爆”行人路，游行人士走出马路相信难以避免，届时若情况许可，除开放包括轩尼诗道西行线，亦会开放南北通道内街，以疏导人潮。而警方会以戒备为主，且尽量低调及克制，游行期间不会有太多警员“现身”，甚至容许市民沿马路和平游行。

不过，警方不排除会有暴力示威者中途“骑劫”，采取激进行为，所以在东区及湾仔等环头等地已部署应变大队，装甲车及水炮车也会进驻警署候命，若遇到示威者言语上挑衅，前线警员会保持克制及冷静，尽量不将武力升级，以免落人口实，但如果对方投掷硬物或出现其他激进行为，警方必要时会出手维持治安，防止爆发大型骚乱；另外，有近200名特警负责在多幢政府建筑物驻守，包括政府总部、礼宾府及律政中心，以分担前线警员的工作。

据了解，警队内部亦发出中英文通知指出，留意到网上再有“勇武派”声称会袭击上下班警员，尤其是在同袍当值时，对方会使用汽油弹袭击落单警员或人数较少的小队，呼吁同袍届时必须集体行动，而且离开警署时都要小心。