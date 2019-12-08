新疆反恐纪录片播出第二部 揭露“东伊运”

继纪录片《中国新疆，反恐前沿》后，CGTN 12月7日播出了另一部以新疆反恐为主题的英文纪录片《幕后黑手——“东伊运”与新疆暴恐》。

长约30分钟的纪录片通过“中国最直接的安全威胁”、“‘东伊运’的分裂主义策略”与“反恐斗争任重道远”三部分内容，剖析了“东伊运”对新疆长治久安乃至中国主权和统一的直接威胁。

纪录片介绍，“东伊运”由新疆喀什的一名男子艾山·买合苏木在1997年成立。19世纪末20世纪初，“泛突厥主义”“泛伊斯兰主义”思潮传入新疆，境内外分裂势力鼓噪成立政教合一的“东突厥斯坦国”,企图分裂中国，“东伊运”就是境内外势力勾结产生的典型恐怖组织。

2002年，联合国安理会将“东伊运”正式列为恐怖组织，2003年12月，中国公安部将其认定为恐怖组织，这也是中国政府首次正式确认恐怖组织在境内活动。除“东伊运”外，世界维吾尔青年代表大会、东突厥斯坦解放组织、东突厥斯坦新闻信息中心等“东突”势力也在同年被中国认定为恐怖组织。

2003年，艾山·买合苏木被巴基斯坦军队击毙，但“东伊运”为祸新疆的恐怖活动并未停止，该组织宣称策划制造了2013年天安门金水桥“10·28”暴恐案和2014年昆明火车站“3·01”暴恐案。

2014年4月30日，乌鲁木齐火车南站发生了一起持刀伤人、自杀式爆炸袭击案件，造成3人死亡、79人受伤。纪录片中播放了该暴恐案发生前，案件主犯热西提展示自制爆炸装置及行动宣誓的自拍视频。热西提之所以能够学习到如何制作简易炸弹，正是源于“东伊运”在网络上散布的暴恐音视频，而在境外指挥热西提实施暴恐行动的“幕后黑手”伊斯玛依力·玉苏普正是“东伊运”的成员。

中国官媒《环球时报》指出，最新播出的纪录片与早前播出的《中国新疆，反恐前沿》相互印证，基于大量暴恐事件事实“拨云见雾”，深入剖析了恐怖组织“东突厥斯坦伊斯兰运动”(简称“东伊运”)究竟是如何祸乱新疆。

纪录片称，大量证据表明，“东伊运”得到了奥萨马·本·拉登和“基地”组织的大力扶持，艾山·买合苏木曾与本·拉登会面，“东伊运”成员也曾赴“基地”组织接受训练，训练结束后，部分成员潜回中国，实行恐怖袭击。纪录片中同屏展示了“东伊运”与“基地”组织的训练画面对比：在荒无人烟的戈壁中，数十名身着黑衣的蒙面人打着相似的旗帜、进行着相似的训练，其中的联系显而易见。

不仅“东伊运”和“基地”组织之间存在联系，纪录片还揭露境内外恐怖分子借鉴了彼此的经验。片中展示的2014年乌鲁木齐火车南站“4·30”暴恐案与2016年3月22日在布鲁塞尔发生的连环爆炸恐袭案具有众多相似之处。在布鲁塞尔恐袭案中，三起连环自杀式爆炸袭击了各大交通枢纽，导致三十余人死亡，极端组织“伊斯兰国”宣称对这些袭击事件负责。

纪录片称，“东伊运”是国际恐怖主义体系中的一部分，威胁的不仅仅是中国。2011年，大量的“东伊运”成员前往叙利亚参与战斗，还有成员在阿富汗和土耳其活动。