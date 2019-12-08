港政务司长：内会尽快选正副主席履行宪制职能

香港政务司司长张建宗今天（8日）在网上发文，表示本届立法会由现在至任期完结时间有限，尚待审议的项目繁多。政府对立法会内务委员会一直未能选出正、副主席，严重影响立法会事务表示十分关注。



据《信报》报道，张建宗称，自今年10月起，立法会内务委员会已举行九次会议，经过20多小时仍未能选出正副主席，令内务委员会完全“停摆”，不能正常运作，情况前所未见，绝不理想，令人深感遗憾。



他透露，政府已向立法会提交了18项法案，包括11项于上年度已首读并正审议的法案，以及七项于本年度首读的法案。碍于目前内务委员会的困局，这7项法案在首读后均停滞不前，未能决定是否成立法案委员会以便进行审议；而其余于上年度已首读并正审议的11项法案当中，至少五项已完成法案委员会审议，却因内务委员会未选出正副主席而未能提交上立法会大会恢复二读辩论。



此外，政府计划再向立法会提交14项法案，而这些法案当中，不乏和经济和民生息息相关的项目。政府预期在本届立法会任期完结前，立法会可完成审议并通过上述共32项法案；否则，这些法案全部都会失效。如要在下届立法会再次引入法案，便要重新开始走足议会程序。



张建宗坦言，衷心希望立法会议员以务实的态度，不要让政治凌驾公众利益及市民福祉，突破困局，尽快选出内务委员会正副主席，让立法会事务重回正轨，履行立法会在《基本法》下的宪制职能，让各项草案得以推展。



他提到，今天适逢是国际人权日。法治、人权、自由、司法独立、包容、开放及多元是香港特区的核心价值，繁荣稳定是成功的基石；希望从今往后的游行及集会能够和平有序理性地进行。