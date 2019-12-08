两月全香港880地点被反修例人士“装修”

香港反修例抗争者的“装修”行动过去数月不断发生，香港警方消息称，从10月起至12月5日，有近880个地点被破坏、纵火、爆窃或盗窃，包括车站、银行及店铺等，涉案约1160宗。

据明报报道，“装修”行动破坏的目标由警署转移至港铁站、中资银行、吉野家、美心系餐厅、优品360，以及中资电讯公司等。其中，油尖旺是警民冲突的重灾区，也是“装修”重灾区，其中弥敦道两旁店铺及公共设施遭到广泛破坏。明报记者于本月4日观察柯士甸道至亚皆老街两旁店铺情况，发现共有319间地铺，当中32间空置，有23间在店铺外加装木板或钢板保护，大部分仍在营业，形成独特的城市风景。

这23间店铺，其中大部分曾遭示威者攻击，包括优品360、吉野家及多家中资银行等，其中位于油麻地的吉野家以啡色木板围封，招牌被遮盖，乍看以为没营业，但该分店开了一扇门，有顾客进出，店外亦张贴了早餐及下午茶的餐牌。23间店铺中，20间在营业，余下3间，包括被多次破坏的优品360及两间中银香港则落闸。

位于旺角的北京同仁堂如常营业，但该店以钢板重重围封，不少途人好奇窥看内里情况；位于尖沙嘴的北京同仁堂，却未如旺角分店般以钢板围封，也没有涂鸦痕迹。另外，位于旺角的商场“旺角新城”并非攻击对象，但仍以木板围封。该批被围封店铺占整体约7.2%，意味该段弥敦道平均每14间店铺就有1间被围封起来。

除了店铺被破坏，弥敦道多组交通灯仍未修复，虽然近日有交通警在场指挥交通，但仍非常挤塞；曾遭纵火爆炸的电箱在外加设铁枝围封，外形古怪；铺路砖被掘的行人路大多以混凝土填充，形成凹凸不平的陷阱。

油麻地路边报纸档老板叶先生表示，过去数月连场示威，令原本尚算整洁的街道变得“溶溶烂烂”，他最担心生意受影响，“不希望再乱下去”，希望政府尽快回应民间诉求。

银行保安陈先生说，示威者只是破坏死物，可以维修，认为对生活影响不大；又指不少店铺以木板围封，反映市民不满，问题根源是政府没有正视市民声音，认为责任在于政府，不是市民。

建筑师陈翠儿表示，建筑使用玻璃会令人感觉新颖、减少封闭感觉，而近期部分有中资背景或支持政府的商铺都以木板或铁板围封，港铁站、商场的玻璃被打烂后，也要以木板等封起，反映现在这个城市充满愤怒和不信任，“就像将真相密封在箱中，只会产生更多敌对和猜疑”。