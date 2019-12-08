陈茂波:在负担范围内增政府开支减市民压力

财政司司长陈茂波今天（8日）在网上发文称，为应对经济进一步转弱给中小企和市民带来的压力，上星期政府公布了新一轮的支援措施。自8月中开始，政府先后公布四轮纾困措施，合共金额达到250亿元，尚未计及各公营机构响应政府呼吁推出的措施所涉及的金额。

综合文章与《信报》报道，对于有声音指出，近月公布的多轮纾困措施，合起来已类似一份小型预算案，明年2月公布的《财政预算案》还可以有什么吗？陈茂波说，其实政府相关的工作一直在同步进行，并已举行多场咨询会，明天亦会开始收集市民的意见。欢迎大众透过电邮、网页等方式提出想法和建议。

面对经济环境转差和暴力事件未平息，估计特区政府本财政年度将出现赤字，将是15年以来的首次，但陈茂波相信仍在可负担的范围。至于这会是单1年的账目见红，抑或持续较长时间，还需要看社会事件的发展及外围变化。但认为在经济下行压力仍大的时候，在财政可承担的前提下，政府应采取扩张性财政政策，透过逆周期措施支撑经济、减轻市民的痛感、稳住信心。因此，会保持甚至在能负担范围内增加政府开支，以及尽力为市民及企业缓减压力。

香港目前正面对前所未见的巨大挑战，过去半年的社会动荡，令不少公司，特别是中小企面临巨大的经营压力，也令一些市民收入骤减，带来沉重的生活负担和焦虑。无论谁是谁非，也不能漠视今次事件对经济和社会造成的伤害，对市民生活造成的困扰与压力。

他表示，当务之急是停止暴力，恢复社会秩序。还有两个多星期便是圣诞节，是传统的消费旺季，如果继续默许暴力冲击而导致市面惨淡，恐怕只会令更多企业倒闭及打工仔失业，政府如何投入公帑也难以填补这个缺口。整个社会要疗伤，寻求复和与出路，但不能透过暴力胁迫，要放下斗争的心态、透过对话促进彼此的理解，以建设性态度共商共议，共谋出路，合力让社会回复稳定，才能让香港走出眼前的困局低谷。