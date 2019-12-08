中国海关总署：前11月外贸进出口同比增2.4% 与美贸易同比降11.1%

中国海关总署今天（12月8日）发布数据，显示今年前11个月中国外贸进出口总值28.5万亿元（人民币，下同，约5.51万亿新元），同比增长2.4%。

海关总署指出，这是今年以来中国外贸的突出特点。海关统计显示，今年前11个月，中国外贸进出口总值28.5万亿元，增长2.4%，其中，出口15.55万亿元，增长4.5%，进口12.95万亿元，与去年同期持平。11月当月，中国进出口值2.86万亿元，增长1.8%，其中，出口1.57万亿元，增长1.3%；进口1.29万亿元，增长2.5%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，今年以来国际经济贸易增长放缓，中国经济运行总体平稳、稳中有进，对外贸易保持较好的韧性，11月中国进出口增速较10月份加快2.2个百分点，其中进口由降转升，当月增长2.5%，反映了国内需求改善。

今年前11个月，欧盟、东盟和美国为中国前三大贸易伙伴，其中中国与欧盟和东盟间外贸总值4.4万亿元和3.98万亿元，同比分别增长7.7%和12.7%，与美国之间贸易总值为3.4万亿元，同比下降11.1%。

前11个月，中国一般贸易进出口16.9万亿元，同比增长4.8%，占中国进出口总值的59.2%，比去年同期提升1.4个百分点。贸易方式结构更趋优化。就在前几天，中俄东线天然气管道正式通气，这意味着未来每年将有380亿立方米天然气输向中国东北、华北等地，在天然气入境首站黑河，开通第一天的海关监管量就超过1026万立方米。

今年前11个月，中西部地区外贸整体增速为12.1%，高于总体进出口增速9.7个百分点，区域发展更趋协调。