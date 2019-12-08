中国11月进口大豆量按月升34%

中国海关公布，中国11月进口大豆828万吨，较上月的618万吨，上升33.9%。

另外，中国11月稀土出口2636吨，较上月下跌27.6%；11月进口原油4574万吨，较上月的4551万吨，上升0.5%；铁矿砂及其精矿进口9065万吨，较上月下降2.4%。

而据彭博社报道，如果两国贸易谈判取得进展，中国可能会在明年第一季度增加美豆的进口，以弥补缺口。在与华盛顿的贸易谈判取得进展之前，北京不太可能对美国供应商发出新的豁免。中国大豆压榨企业已几乎用尽其所有的美豆豁免中国财政部正在处理国内公司有关美豆进口关税豁免的请求。

此外，中国11月份煤炭进口同比增长9%，进一步显示全球最大买家今年对进口的限制没那么严格。

2019年的大部分时间里，进口都超过了上年同期的水平，而今年早些时候的预测是，中国会力争使全年采购量保持在与2018年相同的水平。

这引发了分析师观点的转变，更多的人预测，中国在经济放缓以及便宜的海外煤更具吸引力时放松进口限制。纽卡斯尔港过去一年海运价格下跌了30％以上。

南华期货在数据发布前表示，尽管一些港口已因进口量接近极限而暂停通关，但全国范围内的限制措施可能不会像去年一样严格。

尽管如此，根据中国行业协会的一位官员，中国这一煤炭的最大用户和生产商仍将试图把年进口量控制在3亿吨。这是补充国内煤、同时维持与出口国贸易平衡所必需区间的上限。

中国11月份进口天然气946万吨，而去年同期为915万吨。

1至11月总量同比增长7.4％，至8,711万吨。