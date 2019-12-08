日前首相福田康夫：开启中日新时代 期待更具体合作成果

日本前首相福田康夫在7日于清华大学举办的“建构新时代中日关系——改革开放以来中日经济技术合作轨迹与成果”会议上发言指出，40年来，中日关系发展迅速，逐渐走向正轨，中日之间的发展越来越好。

据第一财经报道，福田康夫在题为《新时代中日关系的现状与展望》的演讲中透露，近日中日两国首脑交流频繁。在他看来，这很理想。这为明年春天中国国家领导人访问日本打好基础。”在此期间，我希望能有一些更具体的合作成果。”他说。

日本驻华大使横井裕亦表示，明年春天日本樱花盛开的时候，中国国家领导人预计将访问日本。“我认为，日中两国，致力于实现世界的和平未来，在开发及全球性课题面临的诸多课题上共同开启行动，这才是两国关系的新时代中应有的形态。”

前驻日本大阪总领事(大使衔)王泰平在会议上指出，“我觉得中日之间经济合作的历史不会（被）忘记，要在这个基础上开启中日美好合作未来。”

福田康夫指出，今年6月在大阪举行的二十国（G20）峰会时，中日两国就广泛领域展开交流，到明年，中国国家领导人将会作为国宾访问日本，开启中日新时代。

“在此基础上，日中将会在国际舞台上发挥更大的作用。”他表示，上周国务委员兼外交部长王毅也访问了日本，与相关部门进行交流。

据新华社报道，11月24日，王毅在东京会见了福田康夫。

王毅表示，当前中日关系持续改善发展，双方应共同努力，相向而行，进一步增进政治互信，深化务实合作，密切人文交流，排除障碍干扰，确保中日关系保持健康稳定发展。

王毅表示，双方要鼓励两国民众扩大双向交流，增进相互理解，将中日关系改善势头传导至社会基层。福田先生积极倡导成立“亚洲共同体文化交流机构”正当其时，中方愿予积极支持。

福田则表示，当前日中关系发展势头良好。我汇聚日本各界有识之士成立“亚洲共同体文化交流机构”，希以此加强两国人文交流，为推动建设亚洲共同体乃至人类命运共同体作出积极贡献。

今年是日本对华政府开发援助（ODA）40周年。在会议上，福田康夫和横井裕也回顾了中日之间合作历史。

横井裕在发言中指出，他最初工作的部门就是日本（外务省）经济协力局，最初负责的工作则是把对华的业务从（外务省）亚洲司转移到经济协力局。

他曾经还负责将中日友好医院建议书翻译成中文，在1984年作为日本驻华大使馆二等秘书时，还曾有幸参加过中日友好医院的竣工仪式。

“甚至可以说，我作为外交官的经历，是与对华ODA一同积累起来的。”横井裕回忆道，对华ODA，培育了人与人之间的羁绊。

福田康夫则回忆道，日中合作的最初阶段，更多的是对中国基础设施的援助，其中比如给中国支援建设铁路和配套港口。

同时，林业也是重要领域。福田康夫指出，十年间，中国森林覆盖率从10%达到23%左右，是全球森林面积上升最快的国家。

此外，在传染病和老龄化领域中，日本也对中国提供了建议。福田康夫表示，中日合作是涉及各种领域的，而在发生自然灾害时，两国在发生困难时相互帮助，两国相互信任得到有效提高。

福田康夫指出，去年10月日本首相安倍晋三访华时指出，因为中国已经可以凭借自己力量，所以日本决定2018年（后）不再开启ODA项目。两国决定在开发领域和人才交流方面进行合作，进一步把合作推向新台阶，这也会同时带动第三方市场，也就是说，迎来中日新时代。

2018年，日本时任外相河野太郎曾在安倍访华前解释，考虑到中国的经济水平，恐怕已不再需要（ODA）。因此这一项目将会在今年终止。

据新华社报道， 11月25日，安倍晋三在东京会见王毅时表示，近段时间以来，日中两国高层往来频繁，双方关系改善进程取得积极进展。

安倍指出，日中关系稳定是亚洲和平繁荣的基石，对应对当前全球挑战也至关重要。日方愿同中方共同开创日中关系新的未来。