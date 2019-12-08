上交所副总经理阙波：及时总结评估科创板注册制的经验

上海证券交易所副总经理阙波今天（8日）在首届临港新片区投资论坛上表示，下一步上交所将继续坚持好科创板定位，及时总结评估科创板注册制的经验，完善体制机制，进一步落实创新驱动和科技强国的战略，围绕上海国际金融中心和科创中心的建设，也为长三角一体化发展临港新片区的新发展以及更好地服务全国改革开放大局贡献更大的力量。

据第一财经报道，阙波表示，截至12月初，上交所挂牌公司达到了1602家，股票总市值达到33万亿人民币，在全球排名筹资额全球第二、交易额全球第五、总市值全球第四，上交所经过30年的发展已经成为一家覆盖股票、债券、基金、衍生品的综合性交易所，特别是去年10月以来上交所在证监会的领导下积极推进科创板并试点注册制，到12月6日一共受理了181家科创板企业上市申请，其中102家已经通过了上交所上市委审核，70家已经注册生效，61家挂牌上市，市值虽然只有7200亿，但是已经成为科技创新企业良好的起步和土壤。

阙波还表示，集成电路、人工智能、生物医药、航天航空、新能源、智能制造、高端装备等产业和领域是科创板重点关注、重点服务和重点推进的行业。上交所和临港新片区管委会签署了战略合作协议，共同建立机制共同培育新片区科创企业发展。“临港新片区揭牌100天，签约落地项目据我了解已经近百个，科创项目也是纷纷落地，期待着这一批科创好苗子能够茁壮成长，早日借助资本市场做大做强。”