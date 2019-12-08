中国父母为何给孩子选择精英教育？

中国的精英教育越来越受欢迎。在昂贵的私立学校，孩子们开始学习经商基础知识，打高尔夫球，练瑜伽和马术，学校击剑等等。总而言之，一切都为了将来成为领导者。

华东师范大学教育学系教授卜玉华在接受卫星通讯社采访时指出，大多数生活富裕家庭都选择能带来社会地位的学校。

她说：“我想这也折射了我国当代社会阶层分化越来越严重，是处于中上层阶级的父母为了保证子女沿袭自己的社会身份所采取的一种策略。这些父母本来就没有打算让子女过普通人的生活，他们的理念是我去领导他人。那么在这一深刻的社会背景下，我认为精英教育至少能够保证过精英阶层的生活。另外，精英学校还能够为孩子提供直接通道，只要进入类似的国际学校和重点中学， 90%以上都能进入名校，因为其背后存在利益链。所以在世俗的意义上精英教育是能够保证成功的，而且不需要花费过多的力气。”

那么，孩子是否正失去正常的童年呢？要知道，在此类学校或者幼儿园，每分钟都安排的很紧：体育、音乐、营商课程和礼仪基础等等。

卜玉华教授认为：“童年生活不见得会被剥夺。因为成年人为其提供了更丰富的物质生活，提供了更多的可能性，甚至包括坐游艇到各地参观、坐直升机一小时从中国飞到日本等等，他们的所见所闻也与普通儿童不同。所以我想与在乡村体验朴素主义的童年生活相比，精英教育给予的可能是另外一种意义上的童年生活。”

北京居民李璇将自己的孩子送到北京某精英小区特种幼儿园。她同样不认为此类机构在“毁掉”孩子的生活。

她说：“我的女儿每天过得很充实很开心。她从来没有被迫上过一节不喜欢的兴趣班。我的方法是先跟孩子商量，征求她的同意，然后带孩子去体验，再和她沟通体验的感受，最后让她自己做出选择，但是一旦选择，就不能轻易放弃。”

李璇为女儿选择的就是这样的道路，因为她想给自己孩子的未来创造更多的机会。

她说：“精英教育不是成功生活的必要保证，也非必要条件，但是精英教育是真正意义上的素质教育。俗话说技多不压身，学习知识加上技能学习可以极大丰富孩子的生活，全方位培养孩子的自信心、勇气、毅力、领导力和创造力。精英教育是一种‘全人教育’，是人的多方面和谐发展的教育。每个人对‘成功’都有不同的理解。我理解的成功是建立在拥有健全独立的人格、丰富广泛的兴趣爱好、持久不衰的学习热情、战胜挫折的勇气和能力的基础之上的生活状态，而这些素质的培养可以在精英教育中找寻方法和答案。”