贺一诚:澳门繁荣因全面准确贯彻一国两制

澳门特区候任行政长官贺一诚日前接受中国官媒新华社专访时提到，回归20年来，澳门实现繁荣稳定的一大根本保障在于全面准确理解和贯彻“一国两制”方针。今后，他将继续团结澳门社会各界，推进“一国两制”实践在澳门行稳致远，将澳门建设得更加繁荣美好。



贺一诚表示，将履行好特区行政长官的责任，带领新一届特区政府依法施政，努力推动协同奋进、变革创新，开展好各项工作，积极融入国家发展大局。



谈及澳门的“一国两制”经验，贺一诚说，一个关键因素是在何厚铧、崔世安两位行政长官的带领下，澳门特别行政区政府不断落实好中央政府对澳门提出的各项要求。



他又提到，从小学到高中，澳门大部分学校正确执行爱国爱澳教育方针，坚持使用爱国爱澳教材，定期举行升国旗等仪式，不断增强青年人的民族自豪感和国家认同感。爱国爱澳是澳门社会的核心价值，已深入到各阶段的教育中。面向未来，澳门和谐稳定的社会环境、爱国爱澳传统及国家情怀是不能变的，不然会对自身造成极大的负面冲击。



澳门经济结构比较单一，博彩业所占比重较大。贺一诚指出，特区政府已经在这一方面投入了很多资源，新一届特区政府会努力将资源转化为相关产业，推动经济结构持续调整优化。不过，他亦指出，博彩业为澳门带来很大的税收收入，对医疗、教育、养老等福利事业发挥支撑作用，其他行业暂时没有办法立刻取代博彩业。澳门将继续推动博彩业健康发展。