港警今早搜查九处 发现半自动手枪等武器

香港有组织罪案及三合会调查科今早（8日）展开情报主导的行动，突击搜查全港九多个目标地点，搜出大批武器，当中包括一把半自动手枪、子弹、军刀等，并拘捕11人，涉嫌管有危险品、管有违禁武器及非法集结。警方称，情报显示被捕人计划于今天下午的游行中使用枪械，以制造混乱及射击警员。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，共有八男三女在行动中被捕，年龄介于20岁至63岁，分别报称无业、学生、工人等，他们涉嫌于10月20日参与非法集结，以及涉嫌管有危险品及违禁武器。

有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华指，情报显示，一个曾参与10月20日旺角非法集结、并以大量汽油弹攻击旺角警署的激进团伙，计划于今午民阵游行中使用枪械，以制造混乱及射击警员，并嫁祸警员伤及途人。

警方清晨派出75人，突击搜查全港九11个目标地点，并于天后炮台山道一单位内，发现一把9mm半自动手枪、105发子弹、五个弹盒，以及三把匕首及军刀。李桂华称，行动中检获的枪械及子弹均有良好性能，而五个弹盒中，有三个已上满子弹。

警员另于荃湾柴湾角一工厦单位内，检获爆竹、烟花、九支伸缩警棍、四支胡椒喷雾，相信该批烟花及爆竹是用作射入警署。警方又在湾仔克街一单位发现两件避弹衣，警方相信该单位为行动集合点。

李桂华指，根据其纪录，今次为警方首次于反修例示威运动中检获真枪，警方对事件表示紧张。李桂华亦表示，今午游行的风险评估交由其他同事进行，现时拘捕行动仍在进行中。