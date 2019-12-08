黎智英号召和理非参与大游行 分担勇武派重担

民阵今日（8日）在港岛区发起港区议会选举后第一次大型游行，香港壹传媒创办人黎智英号召“和理非”走出来，参加今日的民阵大游行，分担勇武派的重担，再次用民意震撼港府。

黎智英今天在《苹果日报》发表题为《给年轻人的感谢状：今日全民上街》的文章，以问答的形式阐述了他对区选之后民主派的期望、对美国通过《香港人权与民主法案》以及新警务处长邓炳强的看法等。

谈到对民主派及新当选区议员的期望时，黎智英认为，议员当选最大的好处是得到资源，17区389位区议员连合起来，或可以做成大台效应。

黎智英指出，民意要有持续性，抗争一日未完就要坚持，今天民阵大游行就要继续出来，再次用民意震撼政府，越多人走出来游行，越可以分担勇武派的重担，和理非应肩负这个责任，纾缓年轻人抗争的需要和压力，结合区议会力量，向政府发声，甚至争取真普选。这种力量要带到下一年的立法会选举，是时候考虑应否由泛民牵头，协调各方候选人。

在谈到美国通过《香港人权与民主法案》是否对北京的香港政策构成压力时，黎智英称，自由世界这次借着香港的抗争反击中国，正是香港跟西方国家的意识形态接轨，香港的抗争走在新冷战的最前线，开打了第一仗，有很大的象征意义，是两方自由之战的图腾。

在评价香港新警务处长邓炳强时，黎智英称，邓炳强是出名的特别强硬，爱耍阴招。但在区选大胜的牵制下，会束缚警察暴力，他们很清楚大众以选票表达“警察不受欢迎”，这是不能否认的事实，就算邓炳强要听命于北京，也会有所顾忌有所收敛。

反修例运动已有近6000人被捕，近400名学生被落案检控。对此，黎智英认为，现在最迫切的，就是要拯救学生，无论和理非游行或勇武抗争，都要以争取特赦为大前提。抗争要有原则，有底线，只可以毁物不可以伤人，在这个大原则下，特赦会有很大作用，只要坚持这个底线，才可长远得到民众支持。

对于逃到台湾的香港青年，黎智英说，他们可先在台湾安顿一段日子，不急于回来。作为和理非一分子，民主派可考虑结合力量组成大台，帮助他们在当地解决居住与求学问题，待台湾大选完成后，泛民可参与交涉，组织资源去帮忙他们避难。

黎智英在文章最后再次号召和理非走出来参加游行，他说，游行的声势是对勇武派最大的支持，和理非不能让他们觉得走投无路、非要搏到尽不可。