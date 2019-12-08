贾跃亭出席债权人听证会 回应个人资产疑问

北京时间12月8日午间消息，美国东部时间12月6日上午10点，在美国司法部下设的债务信托受托人办公室的主持和见证之下，前LeEco创始人、现Faraday Future（FF）创始人兼CPUO贾跃亭在特拉华州出席了债权人听证会。

据新浪财经报道，贾跃亭针对债权人提出的个人资产问题、FF发展前景问题以及FF全球合伙人计划等问题一一做出了详尽解答，并首次表示听取了部分债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91将在中国大规模量产计划。

参加听证会的债权人透露，关于贾跃亭的个人资产问题成为了讨论的焦点，尤其是贾跃亭在2014年成立后转让给第三方的Ocean View公司收到了信托受托人和债权人的多次提问，但贾跃亭做出了正面、详尽、合理的答复。

贾跃亭个人债务处理小组相关人士表示，理解债权人对于贾跃亭先生个人资产的关注，但贾跃亭先生已经决定把目前拥有的全部资产在方案获批后转入债权人信托，Ocean View公司已经在2017年转让给第三方，并由于在此前多次向贷款公司抵押贷款所以在转让前资产几乎为零，现在这家公司仅为贾跃亭先生住所和FF高管临时住所的出租方。

有关个人生活花销，贾跃亭在听证会上表示，除工作相关的部分油费、商务招待费等等由FF报销之外，同时FF对这部分花销有严格的审批程序，贾跃亭其余个人生活费用均由其个人和家人承担。

FF称，据跟随贾跃亭造车多年的FF高管透露，贾跃亭平时生活非常简单，基本上是公司和家两点一线，穿的衣服都是两三年前买的，经常在公司中午吃盒饭。

关于合伙人计划，贾跃亭在债权人大会上和听证会后反复跟债权人强调称，FF全球合伙人计划是FF通过治理架构创新不断吸引高端人才、保持企业活力、提升内部管理水平和未来发展的基石。在与恒大和解以及建立FF员工期权池之后，当时他个人所持FF的股权比例在40%左右。