美军B-52首进台飞行情报区

两架美军B-52轰炸机4日从关岛起飞飞抵东海附近，并可能首次进入台北飞行情报区。

台湾《自由时报》5日引述专门追踪飞机动向的推特账号“飞机守望”（Aircraft Spots）爆料，4日美军B-52H轰炸机自关岛安德森基地起飞后，进入台北飞航情报区巡航再返航，有分析认为，疑实施攻击航线操演。

“飞机守望”在推特上表示，美军两架B-52H战略轰炸机4日从关岛基地起飞，直冲东海，飞进台北飞航情报区后再返回基地。报道称，台防务部门并未否认相关信息，仅表示台湾周边海空域动态，均可运用联合情报侦察手段，予以掌握与应对。

据台媒报道，这是今年B-52轰炸机多次进入南海、东海行动中，第一次被披露进入台北飞航情报区。

中时电子报的文章则认为，这一事件正逢台湾即将举行地区领导人选举两岸关系持续紧张之际。美军此举是“防大陆进攻”。

一位大陆匿名军事专家在接受《环球时报》记者采访时表示，从目前的报道来看，所谓B-52进入台北飞航情报区还只是推测，而“实施攻击航线操演”也只是军事爱好者的“脑补”。实际上，即便B-52进入台北飞行情报区，也并无特殊含义。

大陆军事专家傅前哨5日对《环球时报》记者表示，从台媒报道来看，美军B-52轰炸机并没有进入台湾海峡，依旧在西太平洋地区。因此此次飞行的实际意义并不大，无非就是刷刷存在感，完全可以无视。