【12.8香港游行】民阵宣称今晚有80万人参与游行

【20:18】民阵召集人岑子杰今晚宣布，有80万人参与游行今天下午发起的“国际人权日”游行活动。警方称最高峰时有18.3万人参加。

综合明报网、香港电台等报道，香港反修例风波持续半年仍未平息，民阵今天下午发起“12.8国际人权日”游行，主题为“守护香港 和你同行”，由维园出发游行至中环遮打道，已获警方发出不反对通知书，是民阵近四个多月以来首次获批的游行。

岑子杰今晚呼吁参与者在游行结束后离去，促请警方给予足够时间让市民散去，并希望特首林郑月娥成立货真价实的独立调查委员会，回应市民诉求。

【17:22】12·8香港游行接近尾声时，一批游行示威者抵达游行终点中环遮打道，高举“五大诉求”等标语牌。游行前早已部署的警察在临街驻守。每个星期天聚集在中环的大批女佣似乎并未受影响，在路旁和高架桥下照常活动。（文/摄影 王舒杨）

【17:08】有黑衣示威者继续在中环设置路障，防暴警察则在附近戒备。在铜锣湾百德新街，有防暴警一度举枪及举黑旗，示威者举起伞阵。水炮车及锐武装甲车在中环恒生总行外戒备，有在干诺道中戒备的防暴警员戴上头盔。有戴上口罩的市民朝警方防线拍照，再被警方用电筒照射。

【17:00】虽然游行队伍队首已抵达终点，但仍有大批游行人群沿着路线往终点缓慢移动。一名18岁的香港理工大学学生告诉《南华早报》，自己在铜锣湾已经被堵了两个小时，但因人群众多，自己依然在起点附近徘徊。他表示，自己对于今天的游行人数感到乐观与鼓舞。

12月8日香港民阵再度举行示威。图为示威者高举象征“五大诉求”的手势。（路透社）

【16:45】游行队伍队首已抵达终点遮打花园外，民阵纠察、候任中西区区议员叶锦龙表示，游行结束后没有集会，呼吁游行人士抵达遮打道后，遵从纠察指示下离开。

【16:34】网媒“香港01”、《南华早报》指中环出现黑衣示威者用交通锥堵路。而铜锣湾波斯富街上警方阻止示威者脱离游行路线，示威者向警察表示不满。

【16:30】游行队伍中也有不少人在宣传新成立的工会，召集新会员。自上月底的区议会选举中大胜后，泛民阵营已着手为接下来的立法会选举及香港特首选举提名委员会做准备，其中一步就是拿下立法会中部分功能界别的席位。

青蛙佩佩已成为反修例抗争者的象征。（法新社）

头戴青蛙佩佩头罩的示威者为消防车让出道路。（法新社）

【16:23】占中发起人朱耀明、天主教香港教区荣休主教陈日君枢机在湾仔地铁站外，为守护公义基金筹款。朱耀明表示，五大诉求中要求释放被捕人士，令自己想起从前曾参与过的活动，指出如今的主角换成香港的年轻人，希望港人继续守护年轻人，让他们安心上学、免于恐惧。

游行者继续向港府提出“五大诉求”（法新社）

【15:40】游行队伍占满轩尼诗道双向车道，两边也都是等待加入的人，有市民高举象征“五大诉求”的手势。

【15:32】综合港媒报道，民阵召集人岑子杰在游行开始前表示，警方处理此次游行的手法将考验警队是否上下一心，前线警员是否不受控制。

【15:27】香港警方发布通告，指今早捣破一个“激进团伙”，搜获大批武器，当中包括枪械及过百发子弹。行动共拘捕八男三女，罪名包括“无牌藏有枪械”、“管有危险品”、“管有违禁武器”及“非法集结”等。有情报显示，激进分子计划于游行时用枪械袭击或嫁祸警务人员，伤及无辜市民。

警方也呼吁游行人士以和平方式进行示威，并留意自身安全，如发现可疑物品，应立即离开，在安全地方暂避，并通知在场纠察或报警。

维多利亚公园聚集的游行人群。（法新社）

【15:00】综合港媒报道，民阵游行于下午3时正式起步，队头由民阵召集人岑子杰、工党李卓人，民主党创党主席李柱铭等带领，众人高叫“五大诉求，缺一不可”、“查警暴、止警谎” 、“捍卫言论自由”等口号。

民众在游行起点维多利亚公园聚集（路透社）

14:54《信报》指出，铜锣湾一带，大部分店铺如常营业。下午约2时，崇光百货外一带已有大批市民聚集，准备参与游行。而警方则加强巡查，从12时起在多区设置路障截查车辆，其中在大㰖隧道有警员登上巴士查看，而西区海底隧道往港岛方向，警方以雪糕筒架设路障，并封闭五条行车线，以截查途经车辆。此外，有特警负责在多幢政府建筑物驻守及巡逻，其中在政总外有10辆警车及一辆水炮车戒备。

民阵今（8日）发起“12.8国际人权日”游行，主题为“守护香港和你同行”，由维园出发游行至中环遮打道，已获警方发出不反对通知书。这也是民阵近四个多月以来首次获批的游行。

游行计划下午3时开始，但在下午1时25分，铜锣湾附近有示威者指骂警察，现场防暴警察举黑旗警告，但并没有发射催泪弹。

另据早前港媒报道，今天游行前港警突击搜查九个地点，搜出包括半自动手枪在内的大批武器，认为有激进抗争者意图在今天下午的示威中攻击警方，或伪装成警察制造混乱。