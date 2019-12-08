法媒：谷歌母公司重大人事变动 执行长和总裁换人为重返中国作准备

谷歌（Google）公司创办人佩吉(Larry Page)和另一创办人布林(Sergey Brin)近日相继宣布，不再担任谷歌母公司字母(Alphabet)的执行长和总裁，硅谷科技界人士相信，两人双双退出第一线，目的是要让谷歌重返中国。

谷歌执行长皮采（Sundar Pichai）将兼任母公司字母的执行长，成为谷歌第三代领导人，估计他上任后，对谷歌重返中国将有重大决策。

谷歌2006年曾经进入中国，但2010年因为抗议中国政府审查网络资讯而退出。2018年，传出谷歌秘密研制进入中国的搜索引擎。消息外泄后，遭部分员工反对，谷歌只好放弃。谷歌的人工智能(AI)，在美国科技公司中领先，中国正大力推动人工智能的研究，谷歌因此与中国有巨大的合作空间。

但是2010年退出中国的历史限制了谷歌重返中国的机会。小时在俄国长大的共同创办人布林，曾批评中国检查资讯的政策，他如果继续成为谷歌的代表人物，必对谷歌重返中国造成困难。现在布林退居二线，不再是谷歌的公开人物，为皮采斡旋谷歌重返中国提供了便利条件。

谷歌拒绝替美国国防部研发武器，包括一项高达100美亿元的合约。如果谷歌要重返中国，又继续不与美国国防部合作，必招来批评。因此皮采可能改为与国防部合作，换取重返中国时避免受到批评。