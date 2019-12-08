今年第三位“金融副省长”回京 江苏副省长王江或将出任中国银行行长

近期，江苏省政府班子“一进一出”：副省长王江回京任职，四川德阳市委书记赵世勇跨省履新，出任江苏省政府党组成员。



包括王江在内，今年已有三位“金融副省长”回京，另外两位分别是重庆副市长刘桂平和广东副省长欧阳卫民。

据微信公众号“长安街知事”报道，王江29岁成为副教授，曾在银行系统工作长达18年，2017年“空降”江苏。

另据新浪财经等媒体报道，王江即将出任中国银行行长，目前已担任中国银行党委副书记。今年6月，该行时任行长刘连舸出任董事长，并代为履行行长职务。



中国银行是中国持续经营时间最久的银行，成立于1912年，截至2018年12月末，其资产总额达到21.27万亿元。

公开简历显示，王江出生于1963年7月，山东乳山人，拥有经济学博士学位。

从山东经济学院（后改为山东财经大学）毕业后，他留校任教，29岁便已成为财金系副主任、副教授。

1999年6月，王江放弃教职，加入中国建设银行，历任山东分行副行长、湖北分行行长、上海分行行长等职。

直至2015年3月，王江才离开建行，并升任交通银行副行长。两年后，他再次升迁，出任江苏副省长，负责国资、金融、文旅等方面工作，成为当时全国为数不多的“金融副省长”之一。

此番上任中行，对王江而言可谓是“干回老本行”。他也由此成为今年第3位回归金融系统的副省长。另外两位分别是重庆副市长刘桂平、广东副省长欧阳卫民，他们分别于3月、10月，出任中国建设银行行长、国家开发银行行长。

中国社会科学院金融政策研究中心主任何海峰认为：“金融高管去地方任职，除了给当地发展带去好处外，对其个人履历和生涯也是一笔财富。有了地方政府工作经验，再回到金融系统，往往视野更宽，思考问题更全面。这也是国家大力推行政府和金融系统人才交流的原因之一。”