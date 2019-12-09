湖北黄冈一副局长买彩票欠债200万元 被判11年

中国湖北省黄梅县人民法院对原县国土资源局城区分局副局长马某军，因沉迷彩票欠下200余万元（人民币，下同，38.54万新）债务，遂私刻公章、伪造证件诈骗民众资金，挪用资金填补亏空。

据湖北《黄冈日报》12月6日报道，中国湖北省黄冈市黄梅县人民法院对马某军以伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑三年；以挪用资金罪，判处有期徒刑一年；以诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金人民币10万元（1.93万新币），数罪并罚，决定执行有期徒刑11年，并处罚金人民币10万元。

法院经审理查明，2000年以来，被告人马某军一直沉迷在通过彩票中大奖一夜暴富的幻想中，共花费800余万元用于购买彩票，除去中奖款项外，其共负债200余万元。为了填补亏空，马某军多次找家人、朋友借款，并假借名义找办证户收钱。

据报道，2003年至2011年间，时任黄梅县国土资源局城区分局办公室主任的马某军先后多次用私刻的公章，为城乡社区和沙岭社区居民伪造并发放27本土地使用权证；2013年初，为了偿还因购买彩票而借的25万元欠款，马某军与城乡社区原党支部书记石某佳(另案处理)合谋，挪用城乡社区集体资金25万元至今未还；2011年至2016年，占某等9名办证人员先后找到时任黄梅县国土资源局城区分局副局长的马某军办理土地使用权证之事，马某军以办理土地证需收取土地出让金或者办证费为由，向占某等人收取共计51.65万元用于购买彩票和个人还债。

法院经审理查明，被告人马某军身为国家机关工作人员，伪造并发放土地证，且实施伪造国家机关证件犯罪行为时间持续达八年之久，造成恶劣的社会影响，情节严重；其与他人共谋，挪用城乡社区集体资金至案发未归还，构成挪用资金罪的共犯；其多次实施诈骗，数额达到50万元以上，符合数额特别巨大的认定标准。综合考虑被告人马某军的犯罪情节和事实，法院遂作出如上判决，并对其挪用的资金和诈骗的违法所得予以追缴发还被害人。