北京国际3D动画和CG短片电影节创立，该电影节是中国电影美术学会CG&数字艺术委员会2020年合作项目之一，12月7日，该委员会还发布了多个项目。

据《新京报》报道， 今年中国北京国际设计周期间，北京国际CG艺术双年展首次在京举办，吸引观众超过数万人次。该媒体记者了解到，在此基础上，北京将创立国际3D动画&CG短片电影节，2020年举办首届活动。

该电影节由北京国际设计周组委会、中国电影美术学会、北京朝阳规划艺术馆联合主办，主竞赛单元接受中国国内外3D动画&CG短片创作者参赛，评选并奖励优秀3D动画短片与CG短片的创作，创建CG短片创作、汇聚、交流、交易和投融资的国际性品牌平台。

CG是跨学科、多领域交叉融合的一门艺术，通过艺术与科技互融，广泛用于影视、游戏、动画等设计领域。中国国内目前还没有三维动画与CG短片电影专门展映及评选活动，举办三维动画与CG短片电影节，可以与其他电影、动画节展形成明确区分，填补了这一领域空白。

该媒体获悉，明年，“2020 APSFcon亚太科幻大会”将在前两届基础上新增“黄金时代”科幻美术大赏和“图像小说新锐计划”，提升美术作品在科幻大会中的分量。明年还将举办第三届“GGAC全球游戏美术概念大赛”，为中国CG艺术设计领域发掘优秀人才。第二届大赛吸引了60多个国家的选手、上千家游戏公司、7000多幅投稿作品，发出超百万奖金，第三届将新增全球CG艺术概念创作48小时挑战赛与CG优秀作品展板块。