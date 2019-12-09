新疆党委副书记：近20年新疆发生数千起暴恐事件

中国国务院新闻办公室12月9日上午10时举行新闻发布会，新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席雪克来提•扎克尔介绍，从1990年到2016年年底，新疆发生了数千起的暴力恐怖案件和事件。

据中国网报道，雪克来提·扎克尔表示，美国所谓的《2019年维吾尔人权政策法案》无视新疆社会的稳定和发展，无端指责新疆人权状况和中国政府治疆政策，新疆自治区和人民对此表示谴责和反对。

雪克来提·扎克尔说，过去一段时间以来，新疆深受恐怖主义、宗教极端主义、分裂主义之害。据不完全统计，从1990年到2016年年底，新疆发生了数千起的暴力恐怖案件和事件，造成大量的无辜群众伤亡和巨额的财产损失。

雪克来提·扎克尔表示，新疆政府坚决打击暴力恐怖犯罪活动，重视源头治理，开展反恐、去极端化工作。目前，新疆已连续三年没有发生暴力恐怖案件。

他表示，在新疆人民生命安全受到恐怖主义严重威胁时，美国置若罔闻。现在新疆社会稳定发展，美国反而出台《2019年维吾尔人权政策法案》，利用所谓涉疆问题挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展壮大，可谓“司马昭之心路人皆知”。

出席该新闻发布会的是新疆的一众高官，还包括新疆自治区党委常委、乌鲁木齐市委书记徐海荣，新疆自治区党委常委、自治区副主席艾尔肯•吐尼亚孜和新疆喀什地委副书记、喀什地区行署专员帕尔哈提·肉孜。