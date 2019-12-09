新疆自治区主席：参加“三学一去”教培学员全部结业

中国国务院新闻办公室12月9日上午10时举行新闻发布会。新疆数位高官出席，对西方就新疆问题上对中国政府的指责进行了反驳。

据中国网报道，出席发布会的有新疆党委副书记、自治区主席雪克来提•扎克尔，新疆党委常委、乌鲁木齐市委书记徐海荣，新疆党委常委、自治区副主席艾尔肯•吐尼亚孜和新疆喀什地委副书记、喀什地区行署专员帕尔哈提·肉孜。

有记者提问，雪克来提·扎克尔今年3月份表示，教培中心的学员人数会越来越少，教培中心也会逐渐消失。根据预测，目前教培中心还有多少学员，什么时候开始会取消教培中心？

雪克来提·扎克尔回应称，参加职业技能教育培训的人数是动态的，有进有出。对于媒体报道的，教培中心学员“有上百万甚至两百万”，是捏造的，毫无根据。目前，参加“三学一去”（学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化）的教培学员已全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业。

接下来，将本着尊重意愿、自主选择、来去自由的原则，对有意愿的干部和民众等，进行教育培训。重点培训国家通用语言文字、法律知识、职业技能等，根据培训内容，时间可长可短。

还有记者问到，据报新疆在限制穆斯林群众的宗教信仰自由，包括大规模拆除一些清真寺，还有禁止穆斯林斋月封斋，并且收押了一些政府不支持的宗教人士。这些问题是否存在？

艾尔肯·吐尼亚孜否定了这些报道，他表示，新疆全面贯彻中共的宗教信仰自由政策，没有公民因信仰宗教受到不公正待遇。伊斯兰教在新疆得到传承和发展，现有清真寺两万多座，伊斯兰教教职人员有2.9万余人。自治区地州市、县市区的各级伊斯兰教协会一共有103个。

他介绍，信教群众获得宗教知识的途径在拓宽，翻译出版了汉文、维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文等四种文字的《古兰经》和《布哈里圣训实录精华》等宗教经典书籍。穆斯林朝觐功课得到充分保障，截至目前，新疆已经有五万多名穆斯林群众赴沙特朝觐。

至于大规模拆迁清真寺的报道，艾尔肯·吐尼亚表示，新疆不但没有大规模拆迁清真寺，反而实施了“七进两有九配备”。他介绍，“七进、两有”是指水、电、路、气、讯、广播电视、文化书屋进清真寺，其中主麻清真寺有净身设施、有水冲厕所；“九配备”指的是配备医药服务、电子显示屏、电脑、电风扇或空调、消防设施、天然气、饮水设备、鞋套或者鞋套机、储物柜等，极大方便了信教群众做礼拜。

还有记者问到，国际调查记者同盟ICJC获取了关于新疆的“内部文件”声称“揭示了新疆的拘禁营管理模式”，请问能否澄清一下该文件的真伪？如果文件属造假，其判断依据是什么？

对此，徐海荣表示，新疆不存在“拘禁营”。《纽约时报》、国际调查记者同盟等境外媒体和组织发布的所谓报道，纯属恶意歪曲抹黑新疆的教培中心和反恐、去极端化工作。中国对此表示强烈不满和坚决反对。徐海荣说，中国的治疆政策是光明正大的，任何对中国新疆的攻击抹黑和造谣诬蔑都是徒劳的。新疆各族干部群众所付出的艰苦努力，理应得到国际社会的公正评价。