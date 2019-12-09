中国国家管网公司今日成立

中国国家石油天然气管网集团有限公司今日（9日）正式成立，新华社报道称，这标志着深化油气体制改革迈出关键一步。

据新华社报道，中国国家管网公司的成立将实现管输和生产、销售分开，以及向第三方市场主体的公平开放，有利于促进市场竞争。

国家管网公司有关负责人称，组建独立运营的国家管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场体系，是深化油气体制改革和管网运营机制改革的重要一环。

对外经济贸易大学教授董秀成说，中国油气体制改革是包括上中下游全产业链的改革，基本思路是“管住中间，放开两头”。“中间”是管网输送环节。改革“中间”是把管道独立出来，改革的目的是推进管输环节公平开放。如果“中间”这个环节不改革，就无法真正落实“两头”市场化的竞争机制。

中国国家管网公司的成立还将促进管网的互联互通，构建“全国一张网”，有利于在全国范围内进行油气资源调配；而且公司将统筹规划建设运营全国油气干线管网，有利于减少重复投资和管道资源浪费，加快管网建设。

至于成立国家管网公司对油气价格有何影响？国家管网公司有关人士称，可以推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，有助于形成市场化油气价格机制，从而使油价和气价更为合理。

目前中国油气管道密度相较于管网发达国家仍有较大增长空间，管道运输能力有待提升。

国家管网公司的主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设，负责干线管道互联互通及与社会管道联通，形成“全国一张网”，负责原油、成品油、天然气的管道输送，并统一负责全国油气干线管网运行调度，定期向社会公开剩余管输和储存能力，实现基础设施向所有符合条件的用户公平开放等。