部分稀土金属价格跌至七个月新低

纯电动汽车（EV）马达所需的永久磁铁的稀土的价格出现下跌。钕和镝的价格均跌至7个月以来新低附近，重新回到因中美对立预期而出现迅速上涨之前的水平。日本媒体报道称，引发此次价格下跌的契机是在分离和冶炼技术上领先世界的中国重启了缅甸产矿石的进口。不过，今后供给停滞的风险仍然存在。

据日本经济新闻社12月9日的报道，作为永久磁铁的主要原料，钕的价格截至11月底跌至1公斤54美元左右（73.46新币），相比创出近期最高点的6月下跌两成。添加到永久磁铁中、用以提高耐热性的镝为1公斤250美元左右，同样比创出近期最高点的6月下跌一成。11月中旬一度跌至230美元左右。目前钕和镝的价格均徘徊在4月以来、时隔七个月的低点附近。

中国云南省来自缅甸的全部资源进口2018年11月被停止，稀土矿石也成为对象。在缅甸的克钦邦等地，稀土开采场雇用大量中国劳动者，稀土矿石被违法出口到中国。有分析认为，云南省停止进口的目的是要加以取缔。

缅甸产矿石中大量含有在中国开采地区有限的镝。另外，据称由于人工费和开采时的环境保护成本低，正在以较低价格流通，对于中国的分离和冶炼企业来说，成为充满吸引力的采购来源。

由于来自缅甸的进口停止，镝自2019年初起开始上涨。加深与美国对立的中国可能停止出口这一猜测也成为稀土价格5月至6月迅速上升的背后原因。

但是，来自缅甸的进口停止在9月底前后似乎突然被解除。日本专业商社Sam Wood的副社长川崎丰表示“完全不了解详细情况”，市场相关人士也感到疑惑。在同一时期，中美对立出现“停战”氛围。随着供给风险降温，稀土行情从此前的上涨走势转为下跌。

稀土市场的紧张感看起来已缓解，正在恢复平静。但市场相关人士仍心存疑虑。有观点认为，关于缅甸产矿石的进口重启，由于其背后的经过和原因不明，再次被停止也不稀奇。

对中国来说，缅甸相当于通往印度洋的出口，在“一带一路”倡议中是最重要国家之一。但是，如果跨越边境持续展开稀土的违法进出口，云南省等地方政府也不能熟视无睹。

还有观点认为，缅甸认为，该国开采场的环境保护对策不充分是一个问题。金属市场调查公司IRuniverse社长棚町裕次等很多观点认为“对中国供给有可能再次停止”。

中国占到纯电动汽车等新能源汽车的全球产量的约一半，今后继续扩大是大概率事件。稀土用于马达的需求今后也将膨胀。中国的工业和信息化部11月上旬表示，将2019年矿石生产配额提高至创历史新高的13万2千吨。

专业商社Sam Wood的副社长川崎认为，“从中长期来看，仅凭国内开采难以全面满足扩大的需求。缅甸产矿石等来自他国的进口不可或缺”。与铜等有色金属相比，稀土的市场规模较小，市场将因中国的动向而波动。行情任何时候反转都不足为奇。