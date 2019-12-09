中国驻英大使：所谓中国是更大“安全风险”乃误解

中国驻英国大使刘晓明8日在英国主流报纸发文表示，中国始终致力于构建开放型世界经济，无意“威胁”谁、“对抗”谁、“取代”谁。

据香港中通社报道，英国《星期日电讯报》在纸质版和网络版分别以《中国始终致力于构建开放型世界经济》和《中国无意开展意识形态竞争》为题，发表了刘晓明的署名文章。

文章说，最近一些西方官员和学者发表文章称，中国是更大的“安全风险”，呼吁北大西洋公约组织国家联合起来对付中国。刘晓明指，这完全是“莫须有”的误解和担忧。他在文章中强调三点。

第一点是，中国坚定不移走和平发展道路，无意“威胁”谁。刘晓明写道，中国未来的发展，依然需要一个和平稳定的外部环境。无论从历史还是现实出发，中国都将继续坚定不移走和平发展道路。这不是权宜之计，是中国对世界的郑重承诺。

刘晓明强调的第二点是，中国主张超越冷战思维，积极践行共同、综合、合作、可持续的安全观，无意“对抗”谁。“一带一路”倡议秉持和平合作、开放包容等精神，为各国交流合作搭建平台。

刘晓明还表示，中国的发展意图光明磊落，无意“取代”谁。中国虽然经济总量已居世界第二，但仍是世界上最大的发展中国家，发展依然面临诸多严峻挑战。满足近14亿中国人民对美好生活的需要，始终是中国政府艰巨的任务。中国做好自己的事就是对人类的最大贡献，也是对世界承担的最大国际责任。

《星期日电讯报》是英国主流大报，在周日出版的大报中发行量最大，读者主要是英政府、议会、工商界、教育界、新闻界、文化界、智库等人士。