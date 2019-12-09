黄奇帆：中国金融业开放仍有瓶颈 外资机构占比很低

中国企业领袖年会于12月8日至9日在北京举行。中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆出席并演讲。

据新浪财经报道，黄奇帆说，中国金融业开放仍有瓶颈。他举例称，尽管90年浦东开发的时候已经宣布允许外资办银行、办保险公司、办证券公司、办各种金融机构。中国加入世界贸易组织（WTO）以后，对外资金融机构总体上是开放的，但目前中国近200万亿（人民币，下同，38.53万亿新币）的金融资产中，外资金融机构的比重只占1.8%，“非常低”。而同样的开放成果，在近200万亿的工业、商贸业、工商产业的资产中，外资企业的资产占到了30%。

黄奇帆强调，上述数据表明，中国工商产业开放度比较彻底，而金融业的开放度是“缩手缩脚，是有限度的”。

黄奇帆将其概括为三个方面：一是有许多金融领域外资准入前不同的待遇，“就是不能准入”。二是一些准入的领域，外资可以办银行、证券、保险，但是股权的比例有的不能超过25%，有的不能超过49%，不能控股、不能独资等等，股权比例受限制。三是允许登记的法人执照、营业范围受限，“假如说有50个营业条款，可能只允许你18个、20个，这样营业范围不完全地和国内的金融机构同等国民待遇”。

他说，“总之，由于这些总体上开放，但具体又有很多束缚，使得我们外资金融机构发展不到位。”