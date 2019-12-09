调查：七成港青称因社会事件与父母争拗

香港青年协会青年研究中心成立的“青年创研库”，今天（9日）公布有关“改善香港的跨代关系”研究报告。结果显示，70.9%受访青年表示，在过去半年因为社会事件或立场问题和父母出现争拗。

据《星岛日报》报道，调查结果显示，42%受访青年称过去半年和父母出现争拗，其中5.7%经常父母出现争拗，36.7%“间中”（偶尔）和父母发生争拗。发生争拗主要因为社会事件和立场问题，比重占70.9%。另有59.1%的受访青年称争拗是因为经济和开支问题。

然而，55.7%受访父母则认为，家庭冲突的主因是经济与开支，只有42.3%人认为主因是社会事件。分别有15%受访青年和父母表示，因争拗问题导致个人情绪有很大影响。另有31.2%受访父母称过去半年家庭关系变差。

还有近84%受访者认同，不同世代对社会议题的看法分歧很大。约有85%受访者认为，改善世代间的关系，有助于社会稳定发展。

研究亦调查了造成世代矛盾的原因，71.3%认为是因价值观不同，53.7%认为是因成长背景不同，还有51.7%的受访者认为和教育程度或知识的差异有关。结果显示，整体受访者倾向认同年长一辈同年轻一辈难沟通，而且香港现在不同世代之间正处于非常对立关系，平均分分别为5.84和5.91（10分为完全认同）。

青年创研库“社会与民生”组别召集人叶梓聪引述研究报告称，过去半年在家庭内发生争拗的受访者中，都倾向愿意改善关系，故可以家庭关系为起步点，纾缓对立。他建议政府提供更多资源，提升父母和子女应对亲子冲突。

该组成员廖家如则建议推动“家庭正向沟通运动”，于社区、学校层面招募家长和青年大使，通过培训提升他们的正向沟通能力和情绪管理及心理急救技巧等。另一成员林伟豪表示，可通过区议会增设恒常的社区对话，作为跨代之间的沟通桥梁和中介。

该研究于今年10月期间，访问了300名18至29岁的香港青年，以及302名54至73岁育有子女的父母。