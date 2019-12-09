中国商务部：望中美平等互利推进谈判 尽快取得各方满意结果

中国商务部部长助理任鸿斌周一（9日）表示，希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商，照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果。中国将制定贸易高质量发展的行动计划，出台具体的支持政策。

据路透社报道，任鸿斌在中国国务院新闻办公室关于推进贸易高质量发展专题发布会上作出上述表述，强调“我们的态度和立场是一贯的，中美经贸合作的本质是互利共赢的，合则两立，斗则俱伤。”

中国商务部外贸司司长李兴乾在同一场合表示，中国对于明年的外贸发展环境有清醒认识。从国际市场看，需求增长乏力，不稳定、不确定因素增多，经合组织将明年全球经济增速的预测下调至2.9%，世贸组织也下调了全球货物贸易量的增速预测；从国内看，中国外贸发展基础稳固，韧劲十足，各类经营主体活力充沛，有信心保持外贸稳中提质。

下一步，商务部将以外贸高质量发展为统领，优化国际市场布局，继续深耕传统市场，着力深化和共建“一带一路”国家的贸易合作，拓展新兴市场，鼓励企业开拓一批重点市场，完善国际营销网络和售后服务体系。

李兴乾称，将积极培育外贸新业态新模式，增设一批跨境电商综合试验区。加快保税维修再制造先行先试，促进边境贸易创新发展，推动加工贸易升级和梯度转移，积极扩大进口，持续提升贸易便利化水平，切实降低贸易成本。

中国国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》称，将拓宽贸易领域，推动优质农产品、制成品和服务进口，促进贸易平衡发展，加强知识产权保护和信用体系建设，加大对侵权违法行为的惩治力度；稳步提高跨境贸易人民币结算比例，扩大经常项目人民币跨境使用，拓宽人民币跨境投融资渠道。

中国11月出口连续第四个月同比负增长，并没有如市场预期回归正值。当月对美国出口降幅进一步扩大、对欧盟出口转负，表明在贸易战并没有实质性缓和、全球经济也不景气的情况下，出口很难有实质好转。

不过11月中国对新兴经济体出口大多改善，尤其是对亚细安出口同比增速高达双位数，一方面表明出口目的地更加多元化，对美国市场依赖性在下降，另一方面也可能反映了一定程度的规避关税的转口贸易行为。