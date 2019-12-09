中国社科院：料中国经济明年增约6%

中国社会科学院周一（9日）发布经济蓝皮书，预计今明年中国经济增速分别在6.1%和6%左右，明年需要适当加大逆周期调节力度，财政政策方面可考虑适当提高赤字率，增加债券发行；货币政策应保持稳健中性的基调，做到灵活、适度、审慎。

据路透社报道，中国社科院发布的《经济蓝皮书：2020年中国经济形势分析与预测》指出，2020年外部不稳定不确定因素增加，中国国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临的风险挑战仍然较多。

蓝皮书称，“在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下，预计2020年中国经济增长6.0%左右。”明年需要适当加大逆周期调节力度，用好财政、货币、就业等政策工具，强化政策协调配合。

蓝皮书指出，积极的财政政策应加力增效。要优化并落实落细减税降费政策，切实降低企业税费负担，增强企业获得感；以绩效为导向调整财政支出结构，加大对制造业转型升级和技术改造的支持力度，激发企业内在动力和创新活力。同时，可考虑适当提高赤字率，增加债券发行，重点支持职业教育和托幼、医疗、养老等民生事业，以及科技、基础设施、生态补短板等。

蓝皮书称，要综合考虑中国国内经济形势及全球金融环境的变化，灵活运用多种货币政策工具，进行预调、微调；管好货币总闸门，确保社会融资规模增速与名义经济增速相适应，保证流动性合理稳定；并用好宏观审慎政策，防止宏观杠杆率过快攀升，避免房地产等资产价格大涨大跌。

蓝皮书建议实施就业优先政策，优化就业供给结构，指出当前中国劳动力市场的供求关系总体上是平衡的；但也应注意到，在个别地区、个别行业、个别人群中，结构性的就业问题仍然存在。

例如，中美贸易摩擦发生之后，沿海地区一些制造业企业受冲击较大，出现了减员现象。再如，东北地区以及山西等对资源依赖较强的地区，近年来也出现了一定的就业压力。与此同时，一些行业出现了需求旺盛但劳动力供给相对不足的局面，如家政行业等，这都应该引起重视。

社科院表示，一方面，要防止中国国内制造业企业过快外迁，通过优化中西部地区营商环境等手段引导沿海企业内迁，将就业机会留在内地；另一方面，要及时顺应市场需求变化，调整国民教育和职业技能培训体系结构，优化就业供给结构。

蓝皮书称，2020年要抓好圆满完成全面建成小康社会目标，深挖中国国内消费和投资需求潜力，加快实施创新驱动发展战略，加快推进重点领域体制机制改革，努力提高对内对外开放水平，促进区域城乡协调发展，加强保障和改善民生。

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”（中国第13个五年经济及社会发展规划）收官之年。如何做好明年经济工作，确保实现第一个百年奋斗目标？中央政治局会议日前作出安排，稳增长依然排在首位，要求保持经济运行在合理区间。会议还强调了“加强基础设施建设”，表明稳增长的主要抓手仍是基建。