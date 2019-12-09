中国外交部：新疆事实展现面前时 西方媒体却避之不及

中国外交部发言人华春莹12月9日主持例行记者会。

据人民日报客户端报道，有记者问道，中国国际电视台12月5日和7日先后播出了两部以新疆反恐为主题的英文纪录片《中国新疆，反恐前沿》和《幕后黑手——“东伊运”与新疆暴恐》。这些纪录片受到中国国内外观众的关注。但是据其观察，一贯关注各种涉疆新闻的西方主流媒体这次选择性失语，集体沉默。请问发言人对此有何评论？

华春莹回应称，其实路透社、法国国际广播电台和《每日电讯报》还是有简短的报道的。

华春莹点名《纽约时报》、美联社、德国电视二台，包括法新社、NHK和日本经济新闻，称他们都去了中国国新办举办的涉疆问题的新闻发布会。

华春莹问道，“你们也都没有报吗？你们能不能坦率地告诉我，你们为什么没有报道？你们不是告诉我们，你们一直是秉持着客观、公正、全面的立场吗？你们也非常关心涉疆问题，当有一些别有用心的撒谎者，撒着关于涉疆问题的弥天大谎的时候，你们趋之若鹜；而当新疆的事实和真相展现在我们的面前时，你们却唯恐避之不及。这是为什么？你们在担心什么？你们在害怕什么？你们难道真的不愿意静下心来认真地做一些反思吗？”

华春莹称，“你们没有看过这两部片子，我告诉你们，我看过了，心情非常沉痛。”

她介绍，《中国新疆，反恐前沿》这部纪录片还原了2009年乌鲁木齐“7·5”事件、2013年北京“10·28”暴恐案以及2014年昆明“3·1”暴恐案等部分原始视频，用大量客观事实记录了中国为应对“三股势力”威胁所付出的努力和牺牲；另一部纪录片《幕后黑手——“东伊运”与新疆暴恐》，则以严酷的事实细致展现了“东伊运”的种种恶行，包括灌输极端思想、煽动民族仇恨、毒害妇女儿童、制造暴恐事件等，以无可辩驳的事实揭露“东伊运”是国际恐怖主义的组成部分，它威胁的不仅仅是中国新疆地区的安全和稳定，也在损害着地区国家的共同安全，特别令人发指和让人心痛。

华春莹说，“纪录片当中有一段‘东伊运’成员拍摄的视频。恐怖分子迫使自己六岁的儿子学习开枪，虽然孩子连声说‘不！不！’，但他还是在他父亲的威逼下拿起了枪，当扳机扣动的那一个瞬间，枪声和哭声一同响起。另外还有一段视频，‘东伊运’展示了儿童使用遥控装置引爆带有‘中国警察’字样的车辆模型。”

华春莹表示，“这些铁一样的事实表明，‘东伊运’为了它的暴恐活动连妇女、儿童都不放过。面对这样的事实，西方的主流媒体和美国还有一些欧洲国家那些对中国治疆政策横加指责的人，他们难道真的可以无动于衷吗？他们的良心没有受到任何的谴责吗？我想强调的是，不管你们报，还是没有报，不管你们想报，还是不想报，关于新疆的事实和真相都在那里，铁证如山，谎言终究遮盖不了真相，就像乌云遮挡不了太阳。我想，作为媒体，你们有这样的社会责任，要客观、公正地向你们的读者、向你们的观众呈现最基本的事实和真相，而不是先入为主，选择性地失聪、失明，误导受众。”

华春莹表示，她注意到，不光是中国国内的媒体，还有一些国外社交媒体上的外国的一些普通读者，都已经对这一现象作出了强烈的反应。

她说，“作为媒体人，你们应该有这样的责任。我希望你们能够回去好好看一下这两部片子。今天在国新办举办的发布会上，他们也提供了完整的视频光盘，我希望你们能回去好好地看一看，想一想，然后也客观地报一报。如果有需要的话，也欢迎你们回来和我们交流一下你们的感想，我期待能看到你们真正的全面、客观和公正的报道。 ”