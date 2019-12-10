中国欧盟商会：大型欧企藉由转移供应链回避中美关税

中国欧盟商会周一表示，大型欧洲企业正在移转制造供应链，藉以回避中美关税；较小企业则正在承受这些额外成本。

据路透社报道，中国欧盟商会在一份报告中称，尽管部分企业已经将投资转移至中国之外，但大约同样数量的企业也增加在中国的投资，以扩大本地生产并避免跨境关税。报告指出，这不利于美国阻止企业对华投资的目标。

中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)周一对记者表示，欧洲企业正在“适应”贸易战。

全球最大两个经济体之间长达17个月的贸易战对全球供应链，企业投资计划和市场信心造成冲击，但中美两国正在协商第一阶段贸易协议，以便降低贸易紧张局面。

报告指出，虽然欧洲一些中小企业，特别是生产极高品质商品的企业，能够将更高的关税成本转嫁出去，但其他企业正在承受“持续打击”。

对于“第一阶段”协议通过改变中国政府补贴和市场准入等系统性问题从而让其他国家受惠，伍德克基本不抱希望。

中国和美国正努力在12月15日新一轮关税生效前达成一项临时协议，这轮关税涉及约1560亿美元中国输美商品。

“也许我的孩子会看到‘第二阶段’协议，”伍德克说，指的是一项更有雄心的后期协议，该协议可能涉及更多结构性问题。

虽然大型欧洲企业能够应付美中贸易紧张局势，但它们无法从中受益，伍德克说。“我还没有看到任何一个我们受益的案例。