香港零售业：示威活动以来九成以上企业亏损

香港零售管理协会昨天公布零售业调查，结果显示97%受访企业自6月以来录得亏损，30%受访企业未来半年或需裁员。

根据《明报》报道，香港零售管理协会昨天公布有关社会事件对零售业影响的调查。调查于10月29日至11月22日期间进行，共访问178间企业，受访企业员工总数8.91万人，49%企业为连锁店而51%为中小企。

调查结果显示，有97%受访企业自6月以来录得亏损，表示亏损达严重程度的有57%，程度中等的有33%。为应对亏损，企业过去数月已採取员工放无薪假，甚至是裁员或减少店舖数量等措施，预料未来半年会採取这些措施的企业更有上升趋势。

在裁员情况方面，有30%受访企业表示，如经营环境没改善，或得不到适切支援，未来半年便要裁员平均一成；另外有11%受访企业更直言，将于未来半年结束营业。

协会主席谢邱安仪指出，以调查中受影响裁员比例约2.1%计，全港27万零售从业员为基数，则等于未来半年有约5600人失业；同样地，全港有6.4万张零售机构营业执照，如果以11%去粗略估计，等于有7000间企业要倒闭。

调查还指出，超过80%受访企业认为业主的租金纾缓不足。有近一半受访者认为减租五成才足够。谢邱安仪也认同，商舖业主，尤其是大型商场业主给予的支援力度未够，例如有业主只减免全天停业曰子的租金，忽略了商户亦会受提前休息、地铁早收的影响，且就算是正常营业日子，也因社会情况令人流下降，因此她恳请业主们能加强提供协助。