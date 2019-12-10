中国发放新免税配额后购买30万吨美国大豆

中国昨天购买了至少五艘约30万吨的美国大豆船货。此前，北京对至少100万吨的商品进行关税豁免。

据路透社报道，美国出口商称，中国进口商周一购买了至少五艘将于1月和2月付运的美国大豆船货，规模约30万吨。此前，北京方面开展部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，给予关税豁免，涉及商品规模至少达到100万吨。

中国有关部门最新发放的免税配额，给进口商免除了对美国进口商品征收的30%的高额关税。中国政府10月曾给进口商发放1000万吨关税豁免配额，但上述配额基本已被用完。

中国对美国大豆和其他农产品征收高额关税，以反制美国在长达17个月的贸易战中对中国输美商品加征的关税。这场贸易战损伤了全球谷物流通、震荡了市场并令全球经济增长承压。

美国农业部(USDA)数据显示，中国进口商周一进行的此轮采购规模为至少两周来最大，时机正值12月15日美国对中国商品征收新一轮关税的计划实施之前。

中国商务部部长助理任鸿斌周一表示，希望中美双方本着平等互利相互尊重的原则推进谈判和磋商，照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果中国周一表示，希望在新关税生效前尽快与美国达成贸易协议。

芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周一录得两个月来最大单日涨幅，指标CBOT-1月大豆期货两周来首次升穿每蒲式耳9美元大关。

USDA数据显示，计入最新一轮采购后，中国已购买了约1,000万吨2019年9月-2020年8月销售年度付运的美国大豆。这远高于去年同期约45.5万吨的订单规模，但远低于2017年12月初2,150万吨的账面销售(包括订单和已经付运的销售)规模，当时贸易战尚未爆发。

随着中国转向南美供应商寻求更多货源，美国向全球最大大豆进口国中国的发货量减少。但在巴西收割季到来之前，该国现有的大豆供应已经不多。巴西的收割活动一般在1月或2月开始加速。

中国国务院关税税则委员会周五表示，正在根据相关企业的申请，开展部分大豆、猪肉等商品排除工作，对排除范围内商品，采取不加征对美301措施反制关税等排除措施，但并未具体说明涉及商品规模。