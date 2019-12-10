11月中国居民消费价格同比上涨4.5%，为近八年新高。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.5%，食品价格上涨19.1%。

综合路透社和新浪财经报道，据中国国家统计局网站信息，今年11月中国居民消费价格同比上涨4.5%，高于路透调查预估中值的4.2%，且为2012年1月以来最高。其中，城市上涨4.2%，农村上涨5.5%;食品价格上涨19.1%，非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨6.5%，服务价格上涨1.2%。1—11月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.8%。

中国居民消费价格11月环比上涨0.4%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.5%;食品价格上涨1.8%，非食品价格持平;消费品价格上涨0.8%，服务价格下降0.4%。

在各类商品及服务价格同比方面，食品烟酒类价格同比上涨13.9%，影响CPI(居民消费价格指数)上涨约4.10个百分点。食品中，畜肉类价格上涨74.5%，影响CPI上涨约3.27个百分点，其中猪肉价格上涨110.2%，影响CPI上涨约2.64个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.5%、2.0%和1.7%，衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨1.1%、0.4%和0.4%;交通和通信价格下降2.8%。

从各类商品及服务价格环比看，食品烟酒类价格环比上涨1.5%，影响CPI上涨约0.48个百分点。食品中，畜肉类价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.34个百分点，其中猪肉价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.18个百分点。

其他七大类价格环比两涨一平四降。其中，衣着、医疗保健价格分别上涨0.3%和0.1%;居住价格持平;其他用品和服务、教育文化和娱乐价格分别下降0.8%和0.7%，交通和通信、生活用品及服务价格分别下降0.3%和0.1%。