香港华仁书院发现两个可遥控引爆的土制炸弹 100米内可造成伤亡

香港华仁书院内发现两个可经遥控引爆的土制炸弹，100米内可造成人命伤亡，警方将调查是否与近期反修例的暴力事件有关。

根据《明报》报道，湾仔香港华仁书院范围内，建于护土牆上的建筑物地基底座下，昨天发现两个具杀伤力的土制炸弹。警方爆炸品处理课专家相信，炸弹可经遥控引爆，内藏10公斤化学粉末和大量铁钉，可于100米范围内造成人命伤亡。案件由有组织罪案及三合会调查科（O记）跟进，将调查是否与近期反修例的暴力事件有关。

昨天下午5时许，清洁工人在该校胡应湘堂下方的护土牆地基底座支柱的隐蔽处，发现连有电线及手提电话的可疑物品，遂报警。警方接报到场，先封闭护土牆旁、通往华仁的行车通道，其后爆炸品处理课人员到场，初步证实为具杀伤力的土制炸弹。

警方随即扩大封锁范围，封闭司徒拔道至坚尼地道之间的一段皇后大道东，不准人车通过，消防亦到场戒备。警方表示，发现炸弹地点为华仁书院范围，但现场亦发现有露宿者留宿痕迹。

O记高级警司李桂华称，现场发现两个土制炸弹，各由两个筲箕组成，内有以保鲜纸包裹的化学物质粉末，包括HMTD及硝酸铝（Aluminium Nitrate），当中夹有手机及电路板装置，并有电线连接；筲箕内有大量铁钉，相信用以增加爆炸时的杀伤力，相信炸弹可于50至100米范围造成死伤。

爆炸品处理课高级炸弹处理主任马伟德说，检获的土制炸弹相信可透过电话遥控引爆，“功能齐全，已可使用”。李桂华称，现需调查将爆炸装置放在学校的动机，湾仔香港华仁书院范围内，建于护土牆上的建筑物地基底座下，昨午发现两个具杀伤力的土制炸弹。警方爆炸品处理课专家相信，炸弹可经遥控引爆，内藏10公斤化学粉末和大量铁钉，可于100米范围内造成人命伤亡。案件由有组织罪案及三合会调查科（O记）跟进，将调查是否与近期反修例的暴力事件有关。

警方消息表示，土制炸弹摆放位置较隐蔽，相信不是针对华仁书院，而是有人选择把炸弹临时贮存该处而已；按贮存炸弹的地点，与周日（8日）的游行路线，以及在湾仔克街检获避弹衣用作行动集合的单位较接近，不排除与游行前破获的真枪实弹案有关。

10月13日晚，载有防暴警员的警车驶至旺角弥敦道近快富街，一辆警车右边的花槽突然发生爆炸，其后证实该处有一个遥控土制炸弹装置，相信该装置含有约50至100克炸药量，有效威力达10米以外。炸弹与10月在旺角反修例示威期间发现的炸弹案相似，亦会调查会否与近期暴力事件有关。

