民调：近半数选民认为民进党抹黑对手带坏风向

最新一项总统选情调查结果发现，半数选民认为本次总统大选养网军带风向和不实抹黑对手的情形严重，近五成认为主要是民进党所为。

据《联合报》报道，由该报发起总统选情调查发现，超过半数选民认为这次总统大选养网军带风向和不实抹黑对手的情形严重，其中，认为主要是民进党在收买网军及抹黑对手的比率，各占四成五及四成八，觉得国民党较严重者接近二成。

本次总统大选蓝绿厮杀激烈，负面选举手法层出不穷。调查发现，有三成五选民认为这次选举养网军带领政治舆论风向的情形相当严重，一成八觉得还算严重，合计有五成三选民觉得这次总统大选收买网军的情形严重，仅一成五觉得不严重，三成三无意见。

觉得这次大选收买网军情形严重的选民中，四成五认为民进党要为养网军带风向负主要责任，一成九觉得国民党收买网军情形较严重，百分之一归咎于其他政党，三成五无意见。

不实恶意抹黑方面，三成三选民认为这次选举不实抹黑竞争对手的情形相当严重，二成觉得还算严重，合计有五成三选民觉得这次总统大选抹黑对手的情形严重，仅二成三觉得不严重，二成五无意见。

认为这次总统大选不实抹黑对手情形严重的选民中，四成八认为民进党是主要抹黑者，一成八觉得国民党抹黑对手情况更甚，百分之一怪罪于其他政党，三成三无意见。

进一步分析发现，蔡赖配支持者，虽然各有三成六及四成二认为主要是国民党在收买网军及抹黑对手，但也各有近二成认为民进党操作负面选举更严重。

至于韩张配支持者，则有接近或超过八成认为民进党在收买网军及抹黑对手的情形较严重。

值得注意的是，目前尚未表态总统大选支持对象的选民中，三成六认为收买网军问题严重，其中四成五归咎民进党；四成五认为不实抹黑严重，其中四成三认为民进党问题较大，这些选民是否会因选风败坏影响投票支持意向有待观察。

这次调查于十二月五日至七日晚间进行，成功访问了一千一百五十七位合格选民，另二百七十八位拒访；在百分之九十五的信心水准下，抽样误差在正负二点九个百分点以内。

调查採用全国住宅及手机双电话底册为母体作尾数随机抽样，藉由增补市话无法接触的唯手机族样本改善传统市话抽样的缺点，调查结果依廿岁以上性别、年龄及县市人口结构进行加权，