美农业部长：美国不太可能在12月15日实施对华新关税

美国农业部长珀杜（Sonny Perdue）预计，本周日美国不太可能对价值1600亿美元（2176.16亿新币）的中国商品（包括玩具和智能手机）实施新的关税。

据彭博社报道，珀杜周一（9日）在印第安纳州印第安纳波利斯举行的一次会议上说：“12月15日将是美国实施新一轮对华关税的最后期限，我不认为这些关税将得到执行，相信一些可能会被取消”。

珀杜称，“我不认为总统希望实施这些新关税，但中国方面必须采取一些行动，以鼓励他不要这样做，希望中国对部分美国大豆、猪肉进口予以豁免加征关税的举措可能是这种信号 ”。

珀杜表示，谈判代表要处理的问题之一是协议的执行机制。

他说：“挑战在于，我们习惯于处理合同，我们习惯于履行合同，在与另一方签订合同后，我们就会履行合约，如果执行出现问题，我们将寻求仲裁。在国与国之间，仲裁是不多见的，这就是挑战。如果中国签署交易和合同，执行机制是怎样的？这就是我们现在正在处理的内容。”

美国和中国的谈判代表暗示，他们可能正在朝着就第一阶段贸易协定达成共识靠拢，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）说，双方的谈判几乎是全天候进行。

中国商务部部长助理任鸿斌周一早些时候在北京对记者说，“我们希望双方本着平等和相互尊重的原则推进谈判和磋商，也照顾到彼此的核心关切，尽快取得各方都满意的结果”。

美国总统特朗普此前表示，他不介意等到2020年美国大选之后。其威胁道，如果谈不出他满意的协议，将在12月15日对包括玩具，笔记本电脑和智能手机在内的中国商品加征关税。

上周五中国财政部宣布，中国着手开展对一些企业的美国大豆、猪肉进口予以豁免加征关税的工作，这一程序性动作可能也表明中美正在向达成一项更广泛的贸易协议靠拢。

另外，据知情人士透露，中国的民营大豆压榨企业重返美国大豆市场，民营公司进口的至少100万吨大豆获得加征关税豁免，国有公司不在此次豁免之列。

本周市场将迎来一系列重要事件，12月15日是美国决定是否实施新关税的最后截止日期，它的日益逼近使贸易担忧成为投资者和政策制定者最关心的问题之一。除了与中国正在进行的会谈外，美国政府还试图与民主党达成协议，以期让新的北美自贸协定（即美墨加协议）在国会获得通过。与此同时，世界贸易组织的争端解决机制正面临瘫痪。