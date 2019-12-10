奥迪暗示接近与中国最大汽车制造商建立合作生产关系

奥迪汽车（Audi）正努力夺回奔驰汽车、宝马汽车在中国这个全球最大汽车市场占据的份额。越来越多的迹象显示，这家德国高端品牌有望与中国最大汽车制造商建立生产合作关系。

据彭博社报道，据发布在中国招标与采购网上的文件，奥迪母公司大众汽车与中国上汽集团邀请零部件生产商参与计划车型奥迪A7L的供应商招标。12月2日发布的这份文件，有意投标方可在12月9日前获取投标文件。

这份文件表明，大众汽车与上汽集团围绕奥迪车型的长期磋商，已经到了可以开始准备建立供应链的程度。目前为止中国一汽还是奥迪在中国唯一的生产制造合作方。因担心失去业务，经销商对奥迪与上汽的合作计划一直表示反对。

奥迪经销商曾在2017年2月表示，如果奥迪在中国市场年销量达到100万辆，就不再反对其建立第二家合资企业。奥迪去年在中国的交付数量略超66.3万辆，奔驰为65.3万辆，宝马包含Mini在内约为64万辆。

上汽集团与大众汽车一直在就扩大合作范围，将奥迪纳入合作进行谈判。上汽董事长陈虹5月份对股东表示，双方已就共同生产的车型提出了初步计划。

上汽周一对彭博新闻社表示，将在明年适时向媒体传达与奥迪的计划，此外不做详细评论。奥迪在中国的代表没有立即回复寻求置评的电话和电邮，驻德国发言人不予置评。