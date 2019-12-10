央视将网红李子柒比作余光中 称赞其说好中国故事

央视发文评论网红李子柒，将其比为余光中、“料理鼠王”，称赞她拍得出“乡愁”，做得出“妈妈的味道”，并称赞李子柒的视频，没有一个字夸中国好，但她讲好了中国文化和中国故事。

根据新浪新闻报道，央视评论写道，李子柒是一个把平常生活、把传统文化拍得如诗如画的短视频博主。

李子柒，四川绵阳人，她爱绵阳深入到这里城市乡村的血脉里。诗人余光中把自己炽热的思乡爱国之情写成“乡愁四韵”，将“长江水”、“海棠红”、“雪花白”、“腊梅香”四组意象有机地组织在一起，写出乡愁的滋味。李子柒虽年纪轻轻，但做菜、酿酒、造纸、纳布鞋、做汉妆、编篮子、砌炉灶、盖凉亭，哪一个不是不加修饰的写实？对家乡的爱，对文化的爱，都在一帧一帧的画面里。

出生于1990年的李子柒，6岁时父亲去世，她便与爷爷奶奶相依为命。生活在绵阳农村，李子柒打小就和爷爷一起做木工，陪奶奶一起做饭，庄稼成熟时，便下地干活。后来外出打工，做过各种各样的工作。如果不是奶奶病重，她放弃了城里的工作，她也许就是千千万万普通打工仔、打工妹的其中一个。

但回到乡下后，为了网店的流量，自导自演的古风美食视频意外地火了。因为她做出了家乡的味道，做出了爱的味道。因此，李子柒又像“料理鼠王”。

李子柒的短视频拍出家乡的味道，酿酱油、蒸窝头、晒粉条、吊柿饼，每个镜头都那么细致、亲切。她用簸箕一次一次颠黄豆的动作，让人亲切、感动。

没有热爱就成不了李子柒。同样，没有热爱也看不懂李子柒。如果说她的作品我们中国人多多少少都会感到熟悉，那外国人呢？完全都是带着好奇就成就了李子柒的海外传播奇迹吗？不是，不是好奇，而是他们看懂了李子柒的热爱，也触动了他们心底里的热爱。这种热爱是相通的，也解释了为何李子柒的很多作品完全没有翻译却依旧不影响这些视频火遍全球。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。李子柒的视频，没有一个字夸中国好，但她讲好了中国文化，讲好了中国故事。她只是默默地在那里干着农活，偶尔地跟奶奶说几句四川方言，但全世界各地的人，却开始了解“有趣好看”的中国传统文化，并纷纷夸赞中国人的勤奋、聪慧，进而开始喜欢中国人，喜欢这个国家。不得不说，李子柒是个奇迹，一颗平常心做出了国际文化传播的奇迹。

有网友在该评论下留言，表示“这才是真正的文化输出”。



