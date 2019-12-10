世贸上诉机构即将停摆 因美不满应对中国时被缚手脚

贸易官员说，世界贸易组织（WTO）的“最高法院”上诉机构周一（9日）实际上已经注定要停摆，此前美国表明不会支持允许该机构继续运转的提议。不过世贸总干事誓言要找到解决办法。

据路透社报道，世贸成员国周一再次尝试就填补法官职位空缺的安排、以及要求上诉机构处理争端时在90内做出裁决达成共识。

但美国驻世贸大使习达难(Dennis Shea)称，世贸其他成员未能解决美方的关切，包括他所谓世贸上诉机构“越权”和“漠视”世贸规则等问题。习达难在美国驻世贸代表团公布的讲演稿中表示，美国不支持上诉机构启动补缺的提议。

世贸上诉机构通常配有七名法官，是负责处理贸易争端的机构。两年多来，美国政府一直阻止世贸上诉机构任命新法官，美国官员称该机构的行事超出了职权范围。

上诉机构至少需要三名法官，才能保证正常运转。但在任的三位法官中，有两位任期将于周二届满，由于美国的阻挠，将没有新法官可以接替他们。

美国的不满很大程度是因世贸让其在应对中国时束手束脚。世贸在具约束力的裁定中，在补贴问题上对中国采取罪疑惟轻的态度，驳回美国的倾销处置。

一位亚洲大使告诉路透，“美国说无法加入共识。上诉机构将要停摆。”

但世贸总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)表示，一个“运作良好、公正和具约束力的争端解决机制是世贸体系的支柱，”并说“我们不能放弃必须优先考虑的问题，那就是为上诉机构找出一个永久的解决方案。”

中国驻世贸大使张向晨表示，“这无疑是上诉机构成立以来，多边贸易体系所遭遇到的最严重打击。”

欧盟驻世贸大使João Aguiar Machado则完全归咎于美国。

Machado说，“从现在起，两天之后世贸组织就将出现一个前所未有的情况，它将再也没有能力对贸易争端提出具有约束力的决议，也将不再保证上诉评审的权利。”

他说，“单一成员的行动，却剥夺了其他成员拥有一个具有约束力和两阶段的争端解决机制的权利，即便这个权利是明文写在世贸条约中。”

Machado表示，欧盟继续支持解除对上诉机构法官任命的阻挠，同时准备好应变措施。