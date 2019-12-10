中国银保监会明确明年1月取消合资寿险公司外资股比限制

中国银行保险监督管理委员会周一（9日）稍晚发布通知，明确取消合资寿险公司外资股比限制的时点，自2020年1月1日起，正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%。

据路透社报道，刊登在银保监会网站的通知指出，有关主体可根据《外资保险公司管理条例》《外资保险公司管理条例实施细则》及该通知向中国银保监会提交行政许可申请，银保监会将依法依规予以审批。

银保监会表示，希望现有在华外资银行和保险公司能够充分利用进一步开放带来的新的发展空间，不断提高外资机构的经营活力与管理能力；同时在平等互利的基础上，欢迎更多符合条件的外资金融机构来华设立机构、开展业务。将继续坚定不移地履行开放承诺，并努力创造有利于中外资公平竞争、共同发展的市场营商环境。

在金融业不断扩大对外开放的同时，银保监会将持续加强监管制度建设，完善审慎性标准，不断完善与开放水平相适应的监管方式方法，确保引入的机构具有优秀的专业能力、良好的风控能力和充足的资本实力，在有效防范风险前提下促进金融业和实体经济高质量发展。

银保监会的数据显示，截至2019年10月末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、114家母行直属分行和151家代表处，外资银行营业机构总数976家，资产总额3.37万亿元人民币（0.65万新币）。

境外保险机构在中国设立了59家外资保险机构、131家代表处和18家保险专业中介机构。外资保险公司原保险保费收入2,513.63亿元，总资产12,847.47亿元。

银保监会上周五发布外资保险公司管理条例实施细则，放宽了外资人身险公司外方股比限制，将外资人身险公司外方股比放宽至51%，并为2020年适时全面取消外方股比限制预留制度空间。

中国国务院于10月15日发布了关于修改外资保险公司管理条例和外资银行管理条例的决定，放宽了外资保险公司准入条件，作为配套规定的《实施细则》因此进行相应修改。

德国安联集团（Allianz Group）11月宣布，中国银保监会已批准安联（中国）保险控股有限公司开业，成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司；此举将进一步加强安联在中国市场的战略布局和定位。