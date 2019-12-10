小米宣布进入日本市场

智能手机厂商小米12月9日宣布将进入日本市场。

据日经中文网报道，小米日韩区国家经理王士豪9日在东京都内召开的记者会上表示，日本的消费者比较容易接受创新。小米的产品将给日本市场带来变化。

着眼于2020年“5G”的商用化和东京奥运会，小米将销售主力低价智能手机和物联网（IoT）家电。

该公司将在日本市场销售搭载五个摄像头的最高端新款智能手机“Mi Note 10”等机型。小米还将在日本投放物联网设备，比如与智能手机联动测心跳数等数据的小米手环。王士豪表示，将广泛销售与智能手机联动的物联网设备，希望扩大小米的生态链。

王士豪认为，如果小米的产品被日本市场所接受，有助于提高在全球的销售额。中国的证券分析师指出，受中美对立影响，小米难以进入美国市场。因此，在代表性发达国家日本的成功与否将左右着小米的成长走向。

雷军在2010年创立小米。依靠高性能和低价格，不到10年时间就成长为世界第四大智能手机厂商。小米十分在乎产品价格，在2018年上市前的股东大会上决议智能手机等硬件产品的利润率不会超过5%。

与华为的竞争产品相比，小米智能手机的价格仅为五至七成。由于中美对立，华为的智能手机可能无法搭载美国谷歌“安卓”操作系统的APP。有观点认为，用户将更换掉华为智能手机。

小米之所以致力于开拓海外市场，是因为中国经济出现减速以及小米的市场份额下降。从7月至9月中国的智能手机销量来看，华为比上年同期大幅增长六成，而小米则减少了三成。7月至9月的全球智能手机出货量也同比减少了3%。

小米五年前开始的海外业务表现坚挺。在全球40多个国家和地区的市场份额位列前五。7月至9月发布的财报显示，海外销售额同比增长17%，海外销售额占比达49%。

此外，以智能手机为起点的物联网生活家电的产品线也很丰富。从7月至9月各业务的销售额来看，智能手机同比减少8%，物联网家电同比大幅增长44%，占整体的三成。高功能和适中的价格赢得消费者的支持，小米超薄电视机的市场份额位列中国第一。

日经在报道中写道，在日本市场，苹果智能手机的市场占有率达五成左右，要攻占苹果的大本营并非易事。小米能否通过将物联网家电与智能手机相结合来向日本消费者彰显新的魅力似乎成为关键。