惠誉：中国民企违约率升至4.9%新高 预计明年维持相似水平

惠誉评级今天指出，中国民企违约率从2014年的0.6%攀升至2019年前11个月4.9%新高，预计明年民企违约率保持相似水平。

根据路透社报道，惠誉评级中国企业研究董事黄筱婷今天表示，以发行人的数量衡量，中国民企违约率从2014年的0.6%攀升至2019年前11个月4.9%的新高；鉴于再融资需求高企且经济增长疲软，预计2020年民企违约率将保持在与上述历史新高相似的水平。

她是在上海举行的中国企业债蓝皮书发布会上做出上述表示的。据她介绍，从违约发行人的数量和违约债券本金金额来看，民企所占比例均超过80%，尽管民企占发债数量和金额的比例远低于国有企业。

“今年(民企)违约率创新高是没有问题的，”黄筱婷称，具体而言，2019年前11个月和2018年国内评级为AA+的民企违约率分别为3.8%和1.2%，而2017年为零；AA或者更低评级的违约率在2019年前11个月升值6.4%，而2017年为1.9%。

惠誉研究显示，2014年以来中国境内企业债券的违约数量一直呈上升趋势，2019年前11个月升至51家，违约率升至1.19%。且违约债券的本金金额已经从2014年的13亿元人民币（2.5亿新元）增至2019年前11个月的994亿元人民币。

造成上述现象的原因在于，中央政府供给侧改革和去杠杆措施导致信贷收紧，地方政府对于债券违约的容忍度有所提高，以及经济增速放缓。另外，很多民营企业发生违约的原因在于，未能在收紧的融资环境下进行再融资，激进的业务扩张导致资产负债表过度膨胀，以及公司治理薄弱。

对于违约后程序而言，惠誉还指出，多数境内违约事件仍待解决，在2014年至2019年前11个月间违约的发行人中有28%尚未进入破产程序或进行任何偿付。

惠誉进一步分析指出，违约后进程缓慢的原因在于，第一，地方政府经常介入违约发行人及其债券人在重组计划上的谈判，这可能导致相关法律程序拖延数年；第二，地方政府和法院沟通常倾向于重组而非清算，以保护就业和维持社会稳定；此外，偏远地区和欠发达地区的一些地方法院仍缺乏处理债券违约问题的经验。

中国信用债违约事件近期频现。国有控股以及校企背景的中国北大方正集团上周称，所发行的超短融“19方正SCP002”未能按期足额偿付本息，为其首次债券违约。

继2018年8月中国境内债市城投债首现违约后，私募债16呼和经开PPN001上周五未按时付息，成城投债违约第二例。公司方很快延期支付利息和部分回售本金，二级城投债也反应有限，但该事件无疑将进一步削弱“城投信仰”，城投债的分层局面恐被进一步强化。