河北“碰瓷”案牵出性侵案：多名当地官员涉案

中国河北迁安市2018年3月一个长期“碰瓷”团伙在审讯中供述，曾强迫未成年少女卖淫。此案牵扯出了时任迁安市公安局党委副书记康永和原迁安市人大代表王双。消息人士称，康永、王双的落网仅是冰山一角，该案疑有数十名涉案人。当地相关负责人今日（10日）称，目前正在统计整个案件涉案人员情况。

据《新京报》报道，消息人士向该媒体透露，康永、王双的落网仅揭开了迁安性侵案的冰山一角，该案疑有数十名涉案人，其中包括公职人员、富商、人大代表等。

河北迁安市委相关负责人10日凌晨透露，当地政府2018年案发时就成立了工作组启动对受害女孩的心理干预。目前，除康永、王双等两人涉案，当地官方正在统计整个案件涉案人员情况。

河北省迁安市公安局2018年3月抓获了一个长期“碰瓷”的恶势力犯罪团伙。该团伙以故意撞车剐蹭来敲诈勒索钱财。

审讯过程中，该团伙成员主动供述，曾强奸、轮奸了数名未成年少女，并强迫她们卖淫赚钱。

在这个涉及十二人的恶势力团伙陆续落网之际，时任迁安市公安局党委副书记康永坐不住了，他给负责查办团伙案件的民警和负责人塞钱，希望他们不再继续侦查。

康永2018年7月因行贿被唐山市监委留置调查，随后主动交代，自己也牵涉其中，性侵未成年女孩。

康永一案2019年8月5日被唐山法院终审判决，法院审理查明，被告人康永在2017年暑假至2018年初期间，曾与六名不满14周岁的幼女，八次发生性关系。康永犯强奸罪、受贿罪、行贿罪，合并执行有期徒刑16年六个月。康永在受贿、行贿案中退缴的181万元（人民币，下同，34.98万新币）予以上缴国库，并处罚金40万元。

判决书中显示，康永自述，从2017年暑假到2018年初，半年之内，康永先后与六名不满十四周岁的幼女，八次发生性关系。最后一次是在2018年初，康永记得问了女孩年纪，女孩说她16岁了，而实际上她只有13岁。

公安在之后的侦查中还发现，牵涉该案的还有迁安市人大代表王双。

“碰瓷”团伙案2019年1月30日被迁安市法院一审宣判，两名主犯王家壮、王泽众数罪并罚，获刑十九年，宁大龙获刑十七年。其余十名被告也分别获刑，王双的案子也进入司法程序。