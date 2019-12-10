中国发展研究中心：经济增速6%不是特别分水岭

中国国务院发展研究中心副主任王一鸣今天在《人民日报》撰文称，中国经济增速6%并不是特别的分水岭，略高或略低不是主要问题，关键是经济增长的质量和效益。

根据《人民日报》报道，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣今天发表文章指出，现在有人担心明年中国经济增速会不会“破6”，但事实上，6%并不是特别的分水岭，增速略高一点或略低一点不是主要问题，关键仍要看经济增长质量和效益。中国经济在抵御下行压力中显现韧性和亮点，稳增长仍需放在重要位置。

文章指出，增长速度过低，就业难以保障，结构调整难以推进，宏观杠杆率也难以稳住；在提高质量和效益的基础上，还是要保持中高速增长。中国仍是世界上最大发展中国家，发展是解决一切问题的基础和关键。

文章称，“对此必须保持清醒认识，坚持发展是硬道理，坚持以经济建设为中心。这就要求把稳增长放在重要位置，强化宏观政策逆周期调节，坚持深化供给侧结构性改革，在高质量发展中化解矛盾、应对挑战，确保经济运行在合理区间。”

王一鸣表示，在全球经济增速放缓，90%以上的经济体增速回调，国际贸易摩擦不断升级，保护主义、单边主义持续蔓延，主要国际机构纷纷下调今明两年的世界经济和贸易增长预期的背景下，中国经济在高基数上保持6%以上的增速，迈上新的更高平台，显现出发展韧性和潜力。

对于当前中国经济，文章认为需要从更长的时间跨度去把握。自2010年以来，中国经济增速在波动中持续放缓。经济持续下行，有国际金融危机后全球经济环境变化等周期性因素的影响，但主要是受到内生结构性因素的影响，最根本的是经济增长由高速转向中高速的阶段性变化。

从国际经验看，追赶型经济体在经历高速增长阶段后，当按购买力平价计算的人均国内生产总值达到11,000-13,000美元后，都有类似的变化过程。中国2015年按购买力平价计算人均国内生产总值超过11,000美元（按2011年不变价计算），已进入这个变化阶段。

从一些实现成功追赶的经济体发展过程看，高速增长阶段结束后，经过或长或短的过渡期，都会进入5%左右的增长阶段。

“目前中国的经济增速，从国际比较视角看仍属于较高的增速。我们要从长期大势认识经济形势。当前，我国经济虽然面临下行压力，一些企业生产经营困难增多，但这些都是经济转型必然要经历的阵痛。只要化压力为动力，倒逼改革开放加快步伐，就能让中国经济这艘巨轮乘风破浪、行稳致远。”文章称。

今年前10个月，全国城镇新增就业1,193万人，提前实现全年城镇新增就业1,100万人以上的目标。10月份，全国城镇调查失业率为5.1%，仍处于较低水平。在经济面临新的下行压力，特别是在外部环境变化对就业形成较大冲击的情况下，中国就业保持总体平稳。

不过王一鸣提到，当前和今后一个时期，中国就业总量压力仍然存在，结构性矛盾更加凸显，就业问题仍不可低估。今年以来，部分地区、部分行业、部分企业隐性失业现象增多，青年人调查失业率仍处于高位，就业形势仍较为严峻。

同时减税降费成效初显，考虑到减税降费对经济增长拉动作用的滞后性，随着时间推移，政策效应会逐步释放，对经济增长的拉动作用将进一步显现。

文章还分析指出，发展新动能增势较快，从产业内部结构看，传统制造业在陆续达到峰值后占比不断下降，高技术制造业和战略性新兴产业占比稳定提高，制造业服务化趋势推动生产性服务业比重持续提升。

但同国际先进水平相比，中国产业基础能力不强、产业链水平不高的问题仍较为突出，要加快推进产业转型升级和新旧动能转换，推进制造大国向制造强国转变，推动创新引领、协同发展的现代产业体系建设迈出实质性步伐，为全面提升经济效率和国际竞争力、实现更具创新性和更高质量发展创造条件。