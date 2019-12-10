中国解放军驻吉布提保障基地被发现仍在扩建 港媒：码头建设接近完成

已正式启用两年多时间的中国解放军驻吉布提保障基地被发现仍在进行扩建。据港媒报道，11月26日的卫星照显示，该基地的军用码头建设接近完成。

据香港01今天（10日）的报道，11月26日的卫星照显示，在500米的堤道外，长400米的码头已接近完工。

观察人士指，中国尺寸最大的军舰是航母辽宁舰，其舰长306.5米，这意味着吉布提军事基地的新建军用码头能够驻停中国海军几乎所有舰船，从而使该基地成为中国在海外地区的战略枢纽。

中国在吉布提的军事基地于2017年8月1日正式投入使用，除建成的营房外，基地内特征最为明显的当属直升机停机坪。加之除新建的军用码头外，中国民众最为关注的是中国何时能在吉布提拥有一条能够驻停固定翼飞机的机场跑道。

目前，美国军队、日本自卫队在吉布提的基地都能够使用当地的一条大型机场跑道，能够起降包括战略运输机（C-17级别）、战术运输机（C-130级别）、反潜巡逻机（P-3C /P-8A级别）等军机。

有说法指，在扩建吉布提军事基地外，中国原计划向吉布提政府购买一座野战机场加以改造，但因不明原因最终搁浅。

在进驻的过去两年中，解放军在吉布提基地进行过系列军事演练，包括野外徒步行军、野外火炮射击训练等。同样解放军亦向当地民众提供人道主义救援。

中国12月7日在吉布提实施“光明行动”专项医疗服务，进驻当地贝尔蒂医院，被指将有助提升当地医疗服务水平，促进中吉两国两军友好关系。