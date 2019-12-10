澳门博彩业：受中国经济影响 预计今年收入下跌3%

作为全球最大的博彩中心，澳门因中国大陆经济放缓、新兴市场崛起以及贸易战等因素，预计今年博彩业收入将从去年的增长14%变成下降3%，去以两位数百分比增长的场景将再难出现。

据彭博社报道，随着中国经济放缓、越南等新崛起的亚洲热点地区吸引了豪客，澳门赌场的年度博彩收入势将迎来2016年以来的首次下降，而且明年可能也不会有多少改善。本月将迎来回归中国20周年纪念日的澳门，正面临着自中国政府五年前开始反腐以来的最大挑战。

这座主要依赖拉斯维加斯金沙集团、美高梅国际酒店集团和永利渡假村大量收入的城市将发现，过去以两位数百分比增长的场景将难以重演。

“橙子的汁已经全都榨出来了，”彭博行业研究的分析师博纳特(David Bonnet)称。“澳门开始变得像拉斯维加斯和大西洋城等更成熟的对手市场了。”

根据接受彭博调查的分析师的平均预测，澳门今年博彩业收入将从去年的增长14%变成下降3%。他们预计，在今年数据较低的基础上，明年澳门博彩收入将温和增长3%。

彭博行业研究的一项澳门娱乐场运营商指数已较4月末攀至的一个峰值下跌了20%。该指数周二一度跌0.9%。

随着美中贸易争端给中国经济造成压力，该行业在进入2019年时就有心理准备：这会是很艰难的一年。尽管4月份时下半年复苏的希望增强，但后来却一次又一次遇到挫折，其中包括阻碍游客到来的香港暴力抗议活动。

而最大的冲击之一是豪客--即贵宾厅赌客--的缺席。澳门是中国唯一一个赌场经营合法的地方，几十年来在小几千名豪客身上赚大钱。随着赌场中介运营商--向豪客放贷的中间人--转移到东南亚新兴的一些区域博彩中心，上述人群现在越来越有可能去这些地区下注。

博彩顾问公司联合博彩集团驻澳门分析师古文生表示，其中最大的一家--太阳城集团--将于第一季度在越南开设一个度假村，这“可能会导致澳门流失很多贵宾厅业务”。

在最近对在建工程进行了一次实地考察之后，亚洲博彩咨询公司IGamiX驻澳门的执行合伙人本•李(Ben Lee)称，这些区域中心的度假村“将令人惊叹”。

最大的威胁之一可能来自日本：该国去年批准了一项具有里程碑性质的赌场合法化法案，从而有可能成为亚洲第二大博彩中心。在澳门运营的六家运营商均表示，有兴趣在日本开设一个度假村，中信里昂证券预测，日本每年幸运博彩毛收入有望达到200亿美元（271亿新元）。

目前，澳门运营商希望看到贸易战的解决，新濠博亚娱乐行政总裁何猷龙将贸易战称为今年对赌场影响最大的因素。

何猷龙上周在彭博电视台表示：“如果达成了第一阶段贸易协议，那就会增强中国的消费者信心，而这肯定会给我2020年的希望”。