瑞典前驻华大使因“擅自与外国势力谈判”被控

瑞典前驻华大使因未经授权私自安排本国公民与中国男子会谈，以“擅自与外国势力谈判”被控，或面临2年刑期。

综合《纽约时报》和《环球时报》报道，瑞典前驻华大使林戴安因“擅自与外国势力谈判”被瑞典检方正式起诉，或将面临最高2年的刑期。

这项指控要追溯到四年前，瑞典华人书商桂敏海因为在中国涉嫌犯罪被中国司法机关逮捕后，也一度使中瑞关系紧张。

前大使林戴安今年早些时候被指在一月安排桂敏海的女儿与两名中国男子会谈，宣称自己有办法能“营救”桂敏海，表示他们愿意提供帮助释放她的父亲，然而他们并没有谈论释放她父亲的事情，桂敏海女儿说她反而被施压要求保持沉默。

桂敏海女儿从瑞典外交部得知瑞典政府“没有”安排这一会面，瑞典外交部还宣称他们“不知道”驻华大使林戴安的这次安排。瑞典方面于2月中旬对林戴安展开了内部调查。

中国驻瑞典大使馆当时回应称：中方从未授权，也不会授权任何人与桂敏海的女儿进行接触，中方依法、按法定程序处理桂敏海一案。

瑞典国家安全局副首席检察官汉斯·伊尔曼(Hans Ihrman)在周一的声明中说，“就这件具体的领事事务来说，她已经超出了委任指令，因此要承担刑事责任。”

伊尔曼称，林戴安在没有得到外交部必要的支持和许可的情况下，自行采取了行动。

根据瑞典刑法，该指控最高可判处两年徒刑。伊尔曼说，林戴安的受审日期尚未确定。瑞典公共广播公司SVT周一报道，检察官选择的指控比政府安全部门提出的“与外国势力进行谈判时不忠”的指控要轻，后者最高可判处10年徒刑。

