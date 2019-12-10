中石油：已和国家管网磋商资产注入事项

中国石油（PetroChina）发布公告，已经和中国国家管网集团就可能的资产注入事项进行磋商，磋商仍处于初步阶段。

据第一财经报道，中国石油12月10日晚间公告称，注意到有媒体报道中石油可能将一定数量的管道资产注入国家管网公司。

截至本公告日，中国石油已与国家管网集团就可能的资产注入事项进行磋商，该等磋商仍处于初步阶段，中国石油与国家管网公司尚未就可能的资产注入事项达成协议。

另据《新京报》报道，中国石化12月10日也发布公告，正和国家管网集团商讨有关重组事宜，可能涉及到公司相关的原油、天然气、成品油管网资产。截至公告日，尚未就标的资产重组事宜与国家管网达成协议。该等事项仍处于筹划阶段，具有不确定性。

中国国家石油天然气管网集团有限公司12月9日正式成立，新华社报道称，这标志着深化油气体制改革迈出关键一步。国家管网公司的成立将实现管输和生产、销售分开，以及向第三方市场主体的公平开放，有利于促进市场竞争。

国家管网公司有关人士称，该公司成立可以推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，有助于形成市场化油气价格机制，从而使油价和气价更为合理。